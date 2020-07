Microsoft Surface Duo : lancement en approche après son passage à la FCC

Officiellement toujours prévu pour la fin d'année 2020, le Surface Duo pourrait sortir dès cet été selon des rumeurs aujourd'hui appuyées par une certification à la FCC.

Quand sortira le Surface Duo de Microsoft ? Lors de la présentation surprise du smartphone à deux écrans en octobre 2019, la firme annonçait un lancement commercial prévu à la fin de l’année 2020 en même temps que Windows 10X, son Surface Neo et la Xbox Series X. Depuis, le coronavirus est passé par là et semble avoir chamboulé les plans de l’entreprise. D’après des rumeurs insistantes, Microsoft souhaiterait lancer son Surface Duo dès que possible pour ne pas subir une comparaison trop violente avec le Samsung Galaxy Fold 2, dont la présentation est attendue pour le début du mois d’aout.

Aujourd’hui cette rumeur est appuyée par une nouvelle source d’importance, une certification de l’appareil par la FCC.

Quelques caractéristiques confirmées

Cette certification est importante, car elle est obligatoire avant toute commercialisation aux États-Unis, et il s’agit d’ailleurs généralement de l’une des dernières étapes avant la mise en vente. D’après Windows Central, Microsoft s’apprêterait à lancer la production de masse du smartphone et pour sortir le produit dès la fin du mois d’aout ou au mois de septembre.

Grâce à la FCC, on peut voir la confirmation que le Surface Duo ne prend pas en charge la 5G, mais gère toutes les bandes 4G d’un smartphone moderne. Le Wi-Fi à 5 GHz est également de la partie, ainsi que le Blutooth. Il faut noter que le support du NFC serait absent de la version commerciale d’après Windows Central.

Pour rappel, le Surface Duo devrait être équipé d’un Snapdragon 855 avec 6 Go de RAM, un appareil photo de 11 mégapixels, jusqu’à 256 Go de stockage et une batterie de 3460 mAh. Reste à savoir à quel prix Microsoft souhaitera commercialiser cette première génération de smartphones Surface.