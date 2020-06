Surface Duo : Microsoft voudrait devancer le Samsung Galaxy Fold 2

Microsoft envisagerait de lancer son Surface Duo dans le courant de l'été afin de couper l'herbe sous les pieds de Samsung et de son Galaxy Fold 2.

En présentant son Surface Duo, Microsoft marquait un grand coup : son retour dans le monde des smartphones, mais sous le giron d’Android. Le téléphone a la particularité de s’équiper de deux écrans avec une charnière au milieu.

En un sens, même s’il n’a pas de dalle flexible, il peut donc être considéré comme un smartphone pliable. Or, dans ce secteur, Samsung fait office de locomotive. Le Sud-Coréen est l’acteur qui mise le plus sur ce type d’appareils et se prépare d’ailleurs à officialiser son Galaxy Fold 2. Pour tenter un coup d’éclat, Microsoft souhaiterait cependant commercialiser son Surface Duo avant cet événement.

C’est en tout cas ce qu’affirme Zac Bowden, de Windows Central, généralement bien informé sur les plans de Microsoft.

I'm told Microsoft wants to launch Surface Duo before the Galaxy Fold 2 is announced. So, before August 5th? We're getting close. Assuming plans don't change, Surface Duo should start shipping in less than 2 months.

— Zac Bowden (@zacbowden) June 12, 2020