Microsoft : le développement de la Surface Neo en pause, mais le Duo serait à l’heure

Microsoft revoit sa stratégie pour Windows 10X. La variante du système d'exploitation taillée pour les appareils à deux écrans arrivera finalement en premier sur des appareils classiques. Une décision qui impacte directement le lancement de la Surface Neo... dont le lancement serait repoussé à 2021.

Microsoft change son fusil d’épaule concernant Windows 10X. Dans une note de blog publiée ce 4 mai par Panos Panay (Directeur produit de Microsoft), on apprenait que le groupe ne destinait plus la version allégée de son système d’exploitation aux produits à deux écrans. S’il ne se ferme aucune porte, Microsoft souhaite désormais recentrer Windows 10X vers les appareils classiques. Une décision qui aurait un impact direct sur la Surface Neo. Annoncée en octobre, la tablette pliante sous Windows 10X verrait ainsi son lancement (initialement prévu cette année) être repoussé à une date ultérieure plus opportune. Une mauvaise nouvelle qui n’impacterait heureusement pas la sortie du Surface Duo… qui fonctionnera pour sa part sous Android.

Le site spécialisé Android Authority croit en effet savoir que la commercialisation de cet intrigant Surface Duo serait bel et bien maintenue pour cette année. Une information qui corrobore celle de Zdnet publiée le mois dernier.

Surface Neo : un développement au point mort

D’après la source « au courant des plans de Microsoft » citée par le site américain, le géant de Redmond annoncerait bientôt une date précise de lancement pour l’appareil, attendu plus tard cette année. Cette même source a aussi confirmé au média que Microsoft avait pour le reste mis en pause le développement de la Surface Neo — ce qui va dans le sens du post publié par Panos Panay en début de semaine.

Il faut dire que Microsoft continue de développer Windows 10X, qui équipera la Surface Neo, mais le destine désormais en priorité aux produits à un seul écran basés sur le Cloud afin de répondre aux demandes de ses clients professionnels, notamment. Un triste rétropédalage en termes d’innovation.

Microsoft joue la sécurité sur sa gamme Surface

Rappelons que le prix du Surface Duo, visiblement maintenue pour cette année, n’a pas encore été annoncé par Microsoft. La firme ne s’est d’ailleurs pas exprimée non plus quant à la fiche technique de cette petite tablette pliante sous Android. Les exemplaires accessibles à la presse en octobre, lors de son annonce, étaient équipés de Snapdragon 855 et d’Android 9. Il y a fort à parier que l’appareil soit passé entre temps sur les nouveaux SoC de Qualcomm et que Microsoft table sur Android 10 ou Android 11.

Pour sa gamme Surface, la firme semble dans l’immédiat se contenter de lancer des versions légèrement rafraîchies de produits existants (comme les Surface Book 3 et Surface Go 2) et des accessoires n’impliquant pas de prise de risque majeur (comme les Surface Earbuds et Headphones 2) d’un point de vue industriel et commercial.