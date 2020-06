Microsoft Surface Duo : voici comment s’afficheront les applications sur le double écran

Le site Windows Central a pu avoir un aperçu de l'expérience logicielle du futur Surface Duo, le smartphone avec double écran que Microsoft prépare. L'appareil tournera sous Android et la firme américaine a déjà commencé à optimiser ses applications pour ajuster au mieux leur usage.

À défaut de savoir quand arrivera officiellement Surface Duo, on commence à en savoir un peu plus sur les possibilités de la prochaine incursion de Microsoft dans le domaine du smartphone.

Après avoir visiblement passé quelques heures avec l’appareil en mains, Windows Central semble avoir en tout cas une idée un peu plus précise de la gestion des applications sur le futur appareil à double écran espéré pour la fin d’année 2020. Selon le site américain, la firme de Redmond a retravaillé l’expérience logicielle de ses applications pour qu’elles s’adaptent mieux au produit.

Pour rappel, Surface Duo n’embarquera pas une déclinaison de Windows 10, mais le système Android. Il a donc fallu que Microsoft ajuste ses fonctions non seulement pour qu’elles profitent pleinement des possibilités offertes par les deux écrans de 5,6 pouces, mais aussi pour que les glisser-déposer des applis ou encore la capacité d’ancrer se fassent sans encombre.

Quand il est verrouillé, le Surface Duo affiche l’heure, la date et les accès rapides sur l’écran de gauche. Les notifications et les appels manqués passent à droite. C’est d’ailleurs de ce côté de l’appareil que l’on peut déverrouiller l’appareil du doigt. L’écran droit correspond, par défaut, à l’écran principal pour les tâches système. C’est aussi lui qui intègre le haut-parleur.

Côté usage, Surface Duo mise sur la navigation gestuelle à la façon de la concurrence type iPhone ou Pixel : balayage vers le haut pour fermer une application ; doigt sur l’appli remonté vers le haut pour la glisser ‘un côté ou de l’autre. Windows Central explique que, par défaut, l’application ne s’ouvre que sur un seul des deux écrans, celui sur lequel l’icône était affichée.

Le launcher multifonctions

Windows Central présente également toute une série de captures d’écran de ce que devrait trouver l’utilisateur, une fois le Surface Duo en main. Le Microsoft Launcher, dont une nouvelle version a été déployée sur Android en début d’année, proposera un écran d’accueil en deux zones distinctes : des widgets d’un côté, des applications de l’autre. Tout peut être personnalisé.

Microsoft Launcher Télécharger gratuitement

L’étagère du Launcher comme le dock seront également modulables et déplaçables entre les deux écrans à l’ouverture d’applis. A noter qu’il sera possible de coupler plusieurs applications pour créer un « groupe » tout en choisissant si chaque appli s’ouvre sur l’écran de gauche ou de droite.

Navigateur par défaut, Microsoft Edge a été configuré pour s’adapter au double écran, mais avant tout de manière fonctionnelle. La barre d’adresse apparaît à gauche. Le hub des favoris prendra position à sur la droite de l’écran droit. Cependant, l’affichage est (pour le moment) tronqué par la délimitation centrale de l’appareil. Selon Windows Central, cela demeurera pour la majorité des sites web qui ne prennent pas en charge le double-écran. Le navigateur prendra en compte des gestes come le glisser-déposer, le copier-coller entre Edge et d’autres applications type Word.

Affichage étendu ou complémentaire

Pour certaines applications qui fonctionnent sous forme de sous-menus et/ou d’onglets, l’ajustement paraît naturel. La messagerie Microsoft Outlook profite visiblement pleinement du double affichage en répartissant la boîte de réception sur la gauche et le contenu des emails affiché sur la droite. L’ergonomie du service semble mieux gérée tout comme la partie calendrier de la messagerie qui s’étend aisément sur les deux écrans. Egalement préinstallée sur Surface Duo, OneNote peut être élargie sur toute la largeur, laissant les carnets à gauche et les pages ouvertes de l’autre côté. Une configuration qui s’applique aisément au réglage des paramètres comme aux services Microsoft (OneDrive, Office, appli To Do…).

Par défaut, le clavier sur Surface Duo sera Swiftkey. Il supportera le glisser-déposer d’un écran à l’autre. Windows Central souligne que l’appareil pourrait proposer plusieurs configurations de clavier, selon que vous n’utilisiez qu’un seul écran, le smartphone en position portrait ou paysage. Dans ce dernier cas, le clavier occupera alors toute la largeur de l’écran du bas pour plus de confort de la saisie.

Enfin, rappelons que plusieurs autres informations ont déjà circulé sur le produit, notamment lla fiche technique définitive attendue pour ce Surface Duo.