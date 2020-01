Microsoft Launcher 6.0 : une toute nouvelle interface sous Android à télécharger

Microsoft a publié en accès anticipé une toute nouvelle version de son Microsoft Launcher. Au programme : nouveau design et un thème sombre.

Depuis plusieurs années, Microsoft propose sur Android son propre lanceur d’application, le Microsoft Launcher. C’est d’ailleurs l’un des meilleurs lanceur d’application alternatif disponible sur le Google Play Store.

En 2020, Microsoft prévoit de lancer son premier smartphone sous Android développé par l’équipe Surface, le Surface Duo et ses deux écrans. Qui dit smartphone sous Android dit interface, et pour bien préparer ce lancement, Microsoft a préparé une toute nouvelle version du Microsoft Launcher.

Nouveau design et thème sombre

Le Microsoft Launcher 6.0 est disponible en accès anticipé sur le Google Play Store en suivant ce lien. Le lien a été repéré par le site Aggiornamentilumia. Il propose une toute nouvelle interface, plus proche de ce que l’on a vu sur les vidéos de présentation du Surface Duo.

Microsoft indique que cette nouvelle version a été reconstruite à partir d’un nouveau code source pour permettre l’ajout de certaines fonctionnalités, comme la gestion de l’affichage en paysage.

Le Microsoft Launcher 6.0 ajoute également un thème sombre, et le de nombreuses optimisations qui devraient rendre le lanceur plus fluide, plus léger, et moins consommateur de batterie.

Comme « accès anticipé » le laisse présager, il s’agit pour le moment d’une version alpha de ce nouveau lanceur d’application. Microsoft prévient que toutes les fonctionnalités du Microsoft Launcher classique n’ont pas encore été ajoutées, et que des bugs pourraient survenir.

En attendant, ce nouveau Microsoft Launcher permet d’avoir un avant-goût de l’expérience logicielle qui sera proposée sur le Surface Duo.