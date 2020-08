Google Play Music : sa fin est actée, il est temps de migrer vos morceaux vers YouTube Music

Avec l’intronisation de YouTube Music en mai 2018, le service Google Play Music voyait son espérance de vie être fortement menacée. Il aura finalement fallu patienter deux ans et demi avant que Google ne décide de le stopper : la date de décembre 2020 a en effet été actée par le groupe américain.

Google aura pris son temps, mais Google va bientôt clôturer le feuilleton Google Play Music. Son service de streaming musical était en effet condamné depuis la présentation de son successeur YouTube Music en mai 2018, sans que l’on connaisse précisément à l’époque son cahier des charges.

Un adieu définitif

La mise en place d’un outil de migration — pour transférer vos bibliothèques musicales d’un service à un autre — a également mis du temps à pointer le bout de son nez, jusqu’à ce que la firme de Mountain View ne le déploie en mai dernier. À ce titre, une trop forte demande enregistrée par les équipes de Google a retardé le transfert des morceaux.

Si les deux plateformes coexistent depuis maintenant plus de deux ans, sachez que cette époque sera bientôt révolue. Google s’est en effet fendu d’un communiqué de presse pour annoncer l’arrêt définitif de Google Play Music en décembre 2020. Le transfert de vos playlists doit donc être finalisé d’ici cette échéance, faute de quoi elles seront perdues.

Une disparition progressive

Toujours d’après la firme d’outre-Atlantique, les utilisateurs du service ne pourront plus utiliser l’application d’ici octobre. Mais rassurez-vous, migrer votre compte d’une plateforme à une autre sera toujours possible. Importer, acheter ou télécharger de la musique sur Google Play Music ne fera cependant plus partie des fonctionnalités d’ici fin août.

Aussi, les clients ayant décidé de ne pas effectuer le processus de migration verront leur abonnement annulé par Google à la fin de leur cycle de facturation, de sorte à ne pas leur faire payer un forfait d’un service alors inexistant.