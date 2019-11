Induite par l’arrivée de YouTube Music en mai 2018, la disparition progressive de Google Play Music prend plus de temps que prévu. Un an et demi plus tard, Google évoque toujours son projet de transition en douceur… Une transition dont on ne voit pas le début.

Presque un an et demi s’est écoulé depuis le lancement de YouTube Music. Mais alors que l’arrivée du nouveau service musical de Google laissait présager une disparition imminente pour le brave Google Play Music, en activité depuis l’an de grâce 2011, ce dernier fait de la résistance.

Nous sommes par ailleurs sans nouvelles particulières de Google qui promettait l’année dernière de mettre en place une transition d’un service vers l’autre, afin, notamment, de permettre aux utilisateurs de Play Music de transvaser leur bibliothèque musicale sur YouTube Music. Intrigué par cette situation figée, Droid Life a tenté d’obtenir des réponses du géant de Mountain View.

On ne sait toujours pas quand Google Play Music tirera sa révérence

Contacté cette semaine par le site, Google s’est fendu d’un communiqué dans lequel il indique sans plus de détails qu’un remplacement définitif de Google Play Music par YouTube Music est toujours prévu. Le groupe réitère par ailleurs son intention de proposer une solution permettant aux utilisateurs de l’ancien service de migrer paisiblement sur le nouveau, tout en gardant leurs contenus, leurs préférences, leurs playlists et en permettant la lecture — sur YouTube Music — de morceaux copiés localement sur Android.

Cette réponse fait suite, sans apporter d’informations fraîches, à de nombreuses interrogations suscitées peu après le lancement de YouTube Music. Le service, qui fêtera bientôt ses deux ans, n’a toujours pas le statut de plateforme musical unique chez Google. Une situation qui tend à perdre un peu le consommateur et dont on ne voit pas le bout, alors que la transition de Google Play Music vers YouTube Music était initialement pressentie pour la fin d’année 2018.

En attendant, les utilisateurs à cheval sur les deux services doivent conjuguer avec une application YouTube Music encore incomplète et une plateforme Google Play Music reléguée par la force des choses au second plan.