Transférer vos morceaux de Google Play Musique à YouTube Music devient enfin possible

YouTube Music permet enfin de transférer vos morceaux Google Play Musique pour en profiter sur la plus récente plateforme de streaming musical.

Voilà bien longtemps que Google levait le voile sur YouTube Music, le service de streaming musical censé remplacer Play Musique et enfin marcher sur les plates-bandes des géants du milieu. La transition, on le savait, devait se faire en douceur. En réalité, le processus prend une éternité et les deux applications continuent de coexister pour le moment.

Toutefois, une étape cruciale vers l’avènement du nouveau service et de la disparition de l’ancien vient d’être annoncée. En effet, Google déploie une mise à jour permettant de transférer sa bibliothèque Play Musique vers YouTube Music. Nous n’avions plus eu d’informations sur cette nouveauté depuis quelques mois.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Vers l’avènement de YouTube Music

La plateforme Play Musique permet d’importer des morceaux dans le cloud pour pouvoir y accéder partout. Un bon outil pour écouter des artistes non présents sur les services de streaming ou des œuvres plus confidentielles (comme l’interprétation de Wannabe en Fa mineur de votre meilleur ami dans son garage).

L’impossibilité de transférer cette bibliothèque vers YouTube Music pouvait représenter un frein pour nombre d’utilisateurs, les incitant à rester sur Play Musique.

YouTube Music Télécharger gratuitement

Le déploiement se fait de manière progressive et Google promet d’envoyer un mail aux utilisateurs pour les avertir de l’arrivée de la nouvelle fonctionnalité. Quand elle sera disponible, vous n’aurez qu’à télécharger YouTube Music et ouvrir l’application. Sur la page d’accueil, en haut, vous verrez alors une bannière vous invitant à opérer le transfert de la bibliothèque en appuyant sur le bouton « Transférer dans YouTube Music ».

Les titres et albums que vous avez importés, achetés et ajoutés, vos playlists personnelles et celles auxquelles vous êtes abonné, vos titres « J’aime » et « Je n’aime pas », vos stations à thème et vos préférences musicales seront alors transférés.

Disparition de Google Play Musique

« Pour le moment, vous pouvez encore accéder aux deux services », précise Google, avant d’ajouter : « nous vous préviendrons bien avant la suppression de Google Play Musique, plus tard dans l’année ». L’ancien service musical devrait donc enfin disparaître dans les mois à venir, peut-être au début de l’année 2021.

Dans cette optique, rappelons que c’est YouTube Music qui est désormais installé par défaut sur les smartphones Android 10 et au-delà certifiés par Google.