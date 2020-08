Microsoft Surface Duo : le prix, la date de lancement et les caractéristiques enfin dévoilés

Ça y est, nous connaissons enfin la date de sortie et le prix de commercialisation du Surface Duo, le smartphone à deux écrans de Microsoft. L'occasion aussi de lever le voile sur certaines caractéristiques.

C’est officiel, le Microsoft Surface Duo sera commercialisé à partir du 10 septembre prochain aux États-Unis au prix minimum de 1399 dollars, comme pressenti récemment. Cela faisait des mois que la firme de Redmond avait présenté son smartphone pliable à double écran tournant sous Android. Or, nous ignorions encore le tarif et la date de lancement de l’appareil. Cette annonce est également l’occasion de revenir sur les caractéristiques du produit et découvrir notamment quelques éléments restés secrets jusqu’ici.

Deux écrans, un appareil photo

On se retrouve ainsi avec un smartphone doté de deux écrans OLED de 5,6 pouces aux définitions de 1800 x 1350 pixels au ratio 4:3. Lorsqu’on déplie le Surface Duo, ces deux dalles en forment une plus grande de 8,1 pouces de 2700 x 1800 pixels au ratio 3:2 (mais attention à la démarcation centrale entre les deux écrans). Comme il ne s’agit pas d’un écran pliable, l’utilisateur profite ici d’une protection Gorilla Glass contre les rayures.

Côté appareil photo, le Surface Duo dévoile enfin sa configuration qui se révèle très simple. Le seul et unique capteur — situé sur le volet droit, en façade au format tablette, à l’arrière au format smartphone — offre une définition de 11 mégapixels et un objectif ouvrant à f/2,0. Vous profiterez ici d’un zoom x7 géré numériquement et de la possibilité de filmer en 4K à 60 images par seconde.

Ledit capteur sera donc sollicité pour vos photos et vidéos classiques, vos selfies et aussi vos visioconférences.

Pas de 5G et une petite batterie

À l’intérieur du produit, c’est un Snapdragon 855 de Qualcomm qui est aux commandes. C’est une puce haut de gamme, mais datant de 2019 et qui n’offre pas la compatibilité avec le réseau 5G. Dommage pour un smartphone à 1400 dollars. Comptez par ailleurs sur 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Côté autonomie, deux batteries sont à l’œuvre pour une capacité combinée de 3577 mAh, ce qui semble assez petit pour un tel terminal. Microsoft promet un Surface Duo capable de tenir toute la journée, mais cela restera à vérifier dans le cadre d’un test détaillé.

Les promesses du logiciel

Pas de 5G, une puce datant de l’année dernière, une capacité de batterie limitée, mais aussi l’absence de NFC… Le tableau que l’on pourrait dresser du Microsoft Surface Duo à l’heure actuelle n’est pas forcément très engageant. Toutefois, Panos Panay, le responsable de la division produit de Microsoft et notamment chargé de la gamme Surface, explique que « c’est probablement l’un des appareils les plus sexy que nous ayons jamais fabriqués ». Et d’ajouter : « il fait des choses que les appareils à écran unique ne peuvent pas faire. Point. »

Cette promesse tient essentiellement sur les capacités logicielles de la bête. Malgré son format atypique, le Surface Duo promet de faire tourner n’importe quelle application Android et ce, dès le premier jour de la commercialisation. Ensuite, chaque développeur pourra adapter son app pour exploiter au mieux la présence des deux écrans. Pour sa part, Microsoft a déjà apporté ce genre de modifications sur sa suite Office et sur OneDrive. Autre exemple : Amazon en a fait de même avec son app Kindle pour que vous ayez l’impression de tourner les pages d’un livre d’une dalle à l’autre.

La marque met évoque aussi l’utilisation d’un algorithme permettant de rendre l’expérience encore plus fluide et agréable. « Il y a un algorithme là-dedans qui est vraiment très intelligent et prédictif. Si vous êtes sur un écran et que vous ouvrez un lien, il remplira le deuxième écran », affirme Panos Panay. Pratique pour la productivité.

En parlant de productivité, il sera évidemment possible de profiter d’un multitâche peaufiné. Vous pourrez ainsi suivre une présentation PowerPoint sur une dalle tout en participant à une réunion Microsoft Teams sur l’autre écran. Taper un message ou un document texte en affichant le clavier sur l’intégralité d’un des deux écrans est aussi possible. Enfin, le Surface Duo fonctionne avec les stylets Surface.

Préparer l’avenir des smartphones à deux écrans

En plus d’avoir collaboré étroitement avec Google, Microsoft a aussi travaillé sur des API basé sur Android spécialement dédiés aux smartphones à double écran. La firme entend bien proposer ces solutions à d’autres fabricants pour que ce genre de produits se déploie progressivement sur le marché.

Ainsi, malgré un tarif qui fait déjà débat au vu de la fiche technique, le Microsoft Surface Duo semble n’être que la première pierre d’un vaste projet mené par son constructeur. Reste à savoir combien de personnes seront prêtes à mettre la main au portefeuille pour monter à bord de ce train le plus tôt possible. Finalement, c’est le même genre de question que nous pouvons nous poser en regardant les smartphones pliables de Samsung, à l’instar du Galaxy Z Fold 2 déjà présenté, mais qui donne rendez-vous le 1er septembre pour en révéler plus à son sujet.

Lancement uniquement aux États-Unis dans un premier temps

Enfin, pour en revenir au Microsoft Surface Duo, les précommandes ont déjà démarré aux États-Unis. Redisons-le encore une fois ici : le smartphone coûte 1399 dollars dans sa version de 128 Go de stockage et monte à 1499 dollars pour la déclinaison de 256 Go. Il sortira le 10 septembre.

La France n’est pas concernée pour le moment, mais Microsoft promet un lancement plus global par la suite en fonction du succès rencontré par le produit.