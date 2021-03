Surface Duo : Microsoft teste le double écran pour le Xbox Game Pass

Pour combler une des principales lacunes du Surface Duo pour les joueurs, Microsoft améliore la compatibilité de son smartphone double écran avec les contrôles tactiles du Xbox Game Pass.

C’est l’une des possibilités, ou plutôt son absence, qui nous a le plus déçus. S’il y a bien un service Microsoft qu’on espérait faire tourner sur le Surface Duo, c’était bien le Xbox Game Pass afin de pouvoir jouer avec le confort du double écran, le jeu en haut et les contrôles en bas. Raté ! Et ce n’était même pas possible d’afficher le jeu en plein écran, la rainure venant briser nos rêves de confort…

Microsoft semble vouloir rectifier le tir. Et selon Windows Central, la firme américaine aurait commencé à déployer une mise à jour de la bêta de son service de jeu sur abonnement pour qu’il s’adapte à cet étrange support.

Et Surface Duo devint une Nintendo DS

Selon le site spécialisé, la mise à jour du Xbox Game Pass va permettre la prise en charge des jeux dotés de commandes tactiles. Sur la liste publiée par Windows Central, on aperçoit notamment Tell Me Why, Minecraft Dungeons, New Super Lucky’s Tale ou encore Hellblade : Senua’s Sacrifice.

Reprenant l’ergonomie et la prise en main de la Nintendo DS, le jeu va alors automatiquement s’afficher sur l’écran du haut de 5,6 pouces tandis que le pad de contrôle, avec joysticks et boutons virtuels, occupera le second écran du bas. Microsoft devrait même laisser aux développeurs la liberté d’organiser et de choisir les contrôles affichés.

Pour certains jeux, Microsoft ajouterait même des possibilités intéressantes. Les gyroscopes et autres capteurs du Surface Duo viendraient accompagner la partie en permettant notamment de déplacer l’appareil autour de vous pour chaque mouvement la même chose se déroule à l’écran. Ainsi, Windows Central note que, sur Gears 5, tourner le Surface Duo permet de bouger son personnage dans son environnement de jeu.

La bêta est en cours de déploiement. Le Surface Duo va enfin pouvoir proposer une fonctionnalité qui avait été promise à sa présentation en 2019…