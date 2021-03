Surface Duo 2 : Microsoft préparerait un nouveau smartphone pliable pour la fin 2021

Microsoft travaillerait sur un nouveau modèle de Surface Duo, son smartphone sous Android à deux écrans. Il aurait pour mission de corriger plusieurs défauts majeurs de la première génération.

Le Surface Duo est un smartphone très particulier à plus d’un titre. Il marque d’abord le retour de Microsoft sur le marché du smartphone, avec qui plus est un produit sous Android intégrant toute la suite Google. C’est aussi un smartphone qui propose un design unique, avec deux écrans et une rotation à 360°. Sur le papier, on aurait pu être séduit, mais il est aussi freiné par de gros défauts : limité à la 4G, avec une ancienne version d’Android et un SoC d’une autre époque, sans compter un appareil photo franchement très décevant.

Autant de points sur lesquels les équipes de Microsoft seraient en train de travailler.

Le syndrome de la première génération

Les sources de Windows Latest l’affirment, Microsoft travaille sur un nouveau Surface Duo. Nous sommes en mesure de corroborer ces informations qui avaient déjà trouvé plusieurs échos dans la presse. Par exemple, Microsoft a récemment recruté Ari Partinen, un spécialiste de la photo qui avait travaillé pour Nokia sur les Lumia avant de partir chez Apple pendant quelques années. Avec un vrai budget, Partinen pourrait en quelques générations faire du smartphone de Microsoft l’un des meilleurs du marché, ou au moins lui éviter de figurer parmi les pires. Difficile en revanche de savoir si des améliorations substantielles pourront être apportées en seulement quelques mois.

Une page de recrutement de Microsoft pointait aussi il y a peu vers le recrutement d’un ingénieur capable d’ajouter le support de la 5G à un smartphone. Ce Surface Duo 2 serait très probablement équipé des dernières technologies réseau.

C’est un cheminement assez classique dans la tech pour une nouvelle catégorie de produit. La première génération a souvent mis du temps à être élaboré et transformé en produit, et c’est seulement avec la deuxième ou la troisième génération que le concept arrive à son plein potentiel. On l’a vu très récemment avec le Galaxy Fold, et son successeur le très réussi Galaxy Z Fold 2.

Un nouveau logiciel

Ce Surface Duo 2 serait équipé de la dernière version d’Android en date et aurait le droit à une bonne dose de corrections de bugs, qui pouvaient venir gâcher l’expérience sur le premier produit. Microsoft préparerait également d’autres nouveautés pour mieux tirer parti des deux écrans. On peut relever l’API « Obscured Regions » qui permettrait à l’application de savoir si elle est actuellement cachée par une autre tâche ou un élément d’interface du système. L’idée serait pour l’interface d’une application de pouvoir s’adapter en fonction des zones cachées à l’écran, et réorienter par exemple les boutons.

Toujours pour améliorer l’expérience logicielle, Microsoft a récemment collaboré avec Google sur Flutter 2.0, un framework multiplateforme très ambitieux.

Le Surface Duo 2 serait prévu pour la fin de l’année 2021. Espérons qu’il sortira partout dans le monde simultanément cette fois.