Le Surface Duo pourrait se bonifier en photo grâce à cet ingénieur de renom

Ancien ingénieur photo ayant travaillé pour Nokia et Apple, Ari Partinen vient de rejoindre les rangs de Microsoft pour prêter main-forte aux équipes Surface. L’intéressé pourrait permettre au Surface Duo de s’améliorer en photo… et ce ne serait pas du luxe.

C’est officiel depuis hier, Ari Partinen rejoint les rangs de la division Surface. Ingénieur photo de renom, l’intéressé faisait entre 2007 et 2014 partie de l’équipe qui a mis au point quelques-uns des meilleurs photophones de Nokia, avec des modèles comme le Nokia 808 PureView (lancé en 2012) ou le Lumia 1020 (2013), qui avaient à l’époque impressionné par leurs capacités d’avant-garde en photo.

Les deux mobiles misaient en effet sur des capteurs de 41 Mpx couplés à une technologie de suréchantillonnage pour améliorer drastiquement la qualité de leurs clichés, mais aussi celle du zoom. Une approche exploitée aujourd’hui par une grande majorité de smartphones pour proposer des zoom hybrides et des photos plus détaillées.

Par la suite, Ari Partinen avait rejoint Apple pour travailler jusqu’en 2018 à la conception de la partie logicielle chargée d’exploiter les caméras d’iPhone, aidant ainsi à poser des bases utilisées aujourd’hui encore par les iPhone 12 et 12 Pro. Son arrivée chez Microsoft est une bonne nouvelle pour la firme, qui n’a pas vraiment épaté la galerie avec la partie photo de son récent Surface Duo.

First day in Microsoft Surface imaging team. Very exciting times ahead! #Microsoft #Surface

— Ari Partinen (@Partinen) March 1, 2021