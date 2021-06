Microsoft s’inspire de son logo pour améliorer les caméras sous écran

Le géant américain a récemment déposé une demande de brevet qui met en lumière un appareil photo muni de quatre capteurs sous l'écran. Chaque capteur sera optimisé pour une couleur bien spécifique, afin d'améliorer la qualité du rendu final. Une innovation qui laisse entrevoir une grosse innovation en matière de design, notamment pour les produits de la gamme Surface.

Ces dernières années, les smartphones nous ont proposé des encoches, des systèmes à slider ou pop-up et même des trous dans l’écran pour loger le capteur photo frontal. Le but étant à chaque fois d’offrir une plus grande zone d’affichage en perturbant le moins possible l’expérience utilisateur. Le premier smartphone avec un appareil photo placé sous l’écran a été officialisé en septembre 2020, avec le ZTE Axon 20 5G.

La caméra invisible embarquée par ce ZTE Axon 20 5G, bien que prometteuse, a encore quelques progrès à faire… Est-ce que Microsoft pourrait arriver sur le marché avec une technologie au point ? C’est en tout cas ce que laisse penser la dernière découverte de Let’s go digital.

Pour aller plus loin

On a pris plein de selfies avec le premier capteur photo sous l’écran d’un smartphone et ce n’est pas terrible

Un quadruple capteur selfie sous l’écran

La firme de Redmond a déposé une demande de brevet en septembre 2020 qui présente un système sobrement appelé « appareil photo sous l’écran ». Microsoft envisagerait en fait d’introduire quatre capteurs selfie sous l’écran de ses terminaux. Ces derniers seraient au centre de la partie supérieure des appareils et seraient recouverts d’une vitre qui formerait le logo de la marque. Ce dispositif se destine à être embarqué sur un appareil informatique mobile comme une Microsoft Surface par exemple. Chaque capteur serait optimisé pour une couleur bien précise, entre le rouge, le vert, le bleu et le jaune. Le brevet indique que ces couleurs agiraient comme une sorte de filtre pour améliorer le rendu de l’image.

Toute la question maintenant est de savoir si le prochain Microsoft Surface Duo pourrait bénéficier de cette technologie. Il est vrai que l’un des points faibles du Surface Duo actuel, est son unique capteur photo de 11 Mpx, aussi utile en photo que la webcam d’un PC ou la caméra de la majorité des tablettes. Mais Microsoft préparerait un nouveau smartphone pliable pour la fin 2021, qui aurait pour mission de corriger plusieurs défauts majeurs de la première génération. On espère que celui-ci en fera partie…