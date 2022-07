Prix inédit pour le S22 Ultra, Xiaomi 12 pas cher et -1000 € sur le Surface Duo – les deals de la semaine

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les nombreux bons plans publiés cette semaine ? Voici ce que vous avez raté : le Samsung Galaxy S22 Ultra profite de plus de 350 euros de réduction, le puissant Xiaomi 12 avec un Snapdragon 8 Gen 1 devient vraiment pas cher et le Micosoft Surface Duo perd presque 1 000 euros de son prix.

Si l’ont met de côté les smartphones pliants, le Galaxy S22 Ultra est actuellement ce qui se fait de mieux du côté de chez Samsung. Il est beau, puissant, doué en photo, possède l’un des meilleurs écrans du marché, se recharge plus rapidement qu’avant et intègre même un stylet. Un excellent allié pour la productivité, qui voit aujourd’hui son prix baisser de plus de 350 euros grâce à cette offre.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S22 Ultra.

L’essentiel du Samsung Galaxy S22 Ultra

L’écran AMOLED de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz)

L’amélioration de la charge rapide : 45 W

L’appareil photo toujours aussi excellent

La puissance élevée de l’Exynos 2100

Au lieu de 1 259 euros à son lancement, mais maintenant affiché à un prix barré de 1 199 euros, le Samsung Galaxy S22 Ultra avec 128 Go de stockage est aujourd’hui affiché en promotion à 1 149 euros chez la Fnac, Darty et Boulanger. Cependant, si vous prenez en compte l’offre de reprise de 100 euros et l’ODR de 150 euros valable jusqu’au 31 août prochain, ce smartphone ultra premium ne vous revient qu’à 899 euros chez les différents e-commerçants.

On trouve également le Samsung Galaxy S22 classique à seulement 549 euros chez Boulanger grâce à l’offre de reprise de 100 euros et l’ODR de 100 euros.

Retrouvez le Samsung Galaxy S22 à 549 € (après ODR) chez Boulanger

Les nouveaux smartphones premium de l’année 2022 embarquent quasi tous un Snapdragon 8 Gen 1, qui est en ce moment la puce la plus puissante de la sphère Android. Si la majorité des constructeurs vendent leurs fleurons aux alentours des 1 000 euros, ce n’est clairement pas le cas de Xiaomi qui propose aujourd’hui le sien, le 12, avec une réduction inédite de 350 euros chez un marchand populaire en France.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi 12.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 12

Son écran AMOLED de 6,28 pouces à 120 Hz

La puissance élevée du Snapdragon 8 Gen 1

La charge filaire jusqu’à 67 W et sans fil en 50 W

Au lieu de 899 euros à son lancement, le Xiaomi 12 est actuellement affiché en promotion à 649 euros chez Boulanger, mais une ODR de 100 euros permet maintenant d’obtenir ce smartphone premium à seulement 549 euros.

Alors que les smartphones pliants sont de plus en plus nombreux sur le marché, Microsoft a décidé de ne pas faire comme les autres avec son Surface Duo. Ce smartphone s’ouvre comme le Galaxy Z Fold 3 de Samsung, mais laisse apparaître deux écrans au lieu d’un. L’utilisation est bien différente de chez la concurrence, où ce produit est d’ailleurs plus destiné aux professionnels qu’au grand public. Mais, avec une réduction de presque 1 000 euros, il peut sûrement maintenant viser une autre cible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Microsoft Surface Duo.

L’essentiel du Microsoft Surface Duo

Charge rapide efficace : 75 % en 1h

Une intégration parfaite de la suite office 365

Deux écrans de 5,6 pouces pour une surface totale de 8,1 pouces

Au lieu de 1 549 à sa sortie, le Surface Duo avec 128 Go de stockage est dorénavant disponible à seulement 619 euros sur le site officiel de Microsoft. Le modèle 256 Go est quant à lui en promotion 659 euros au lieu de 1 649 euros.

Orange frappe décidément très fort avec cette offre dans la catégorie des forfaits 5G sans engagement. Cette dernière propose pas moins de 140 Go d’enveloppe mensuelle pour un tarif quasi divisé par deux la première année. Il s’agit tout simplement du forfait 5G le plus avantageux du moment.

Le forfait 5G en série limitée d’Orange, c’est …

Les appels, SMS/MMS illimités avec 140 Go de 4G+/5G

Valable en France, Europe, DOM, Suisse et Andorre

Le meilleur réseau mobile de France, le tout sans engagement

Jusqu’au 17 août 2022, le forfait 5G d’Orange de 140 Go sans engagement est disponible à seulement 17,99 euros par mois la première année, puis passe à 32,99 euros par mois par la suite. Ce forfait est valable uniquement pour les nouveaux clients.

Si vous avez besoin de vous équiper complètement en réseau chez vous et sur votre mobile, les packs Open UP et Open Max qui regroupent la Fibre Orange (Internet+ TV+ Téléphonie fixe) sont en promotion. On retrouve notamment le pack Open Up (forfait 4G de 80 Go) à 37,99 euros par mois pendant un an avec un engagement de 12 mois.

Les meilleurs forfaits 5G SFR Forfait Mobile 5G – 140 Go Appels illimités 140 Go 2828 sites 5G 3,5 GHz

2156 sites 5G/4G partagé Pendant 12 mois 18€ 33€ Découvrir Forfait Mobile B&You série spéciale 5G - 130 Go Appels illimités 130 Go 2689 sites 5G 3,5 GHz

6468 sites 5G/4G partagé 24,99€ Découvrir RED Forfait 5G – 80 Go 1 semaine Appels illimités 80 Go 2828 sites 5G 3,5 GHz

2156 sites 5G/4G partagé 19€ Découvrir Tous les forfaits 5G

