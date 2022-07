Le Samsung Galaxy S22 Ultra bénéficie d’une offre totalement irrésistible (-360 €)

Si vous attendiez une baisse de prix importante pour acquérir le Samsung Galaxy S22 Ultra, votre patience vient d'être récompensée. En ce moment, le smartphone ultra haut de gamme du géant sud-coréen est disponible à 899 euros au lieu de 1 259 euros chez la Fnac, Darty et Boulanger.

Si l’ont met de côté les smartphones pliants, le Galaxy S22 Ultra est actuellement ce qui se fait de mieux du côté de chez Samsung. Il est beau, puissant, doué en photo, possède l’un des meilleurs écrans du marché, se recharge plus rapidement qu’avant et intègre même un stylet. Un excellent allié pour la productivité, qui voit aujourd’hui son prix baisser de plus de 350 euros grâce à cette offre.

L’essentiel du Samsung Galaxy S22 Ultra

L’écran AMOLED de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz)

L’amélioration de la charge rapide : 45 W

L’appareil photo toujours aussi excellent

La puissance élevée de l’Exynos 2100

Au lieu de 1 259 euros à son lancement, mais maintenant affiché à un prix barré de 1 199 euros, le Samsung Galaxy S22 Ultra avec 128 Go de stockage est aujourd’hui affiché en promotion à 1 149 euros chez la Fnac, Darty et Boulanger. Cependant, si vous prenez en compte l’offre de reprise de 100 euros et l’ODR de 150 euros valable jusqu’au 31 août prochain, ce smartphone ultra premium ne vous revient qu’à 899 euros chez les différents e-commerçants.

Encore plus « stylet » qu’avant

Le design du S21 Ultra était classe et soigné, mais ce successeur vient tout simplement parfaire la recette du précédent modèle. En effet, on ne peut qu’applaudir un niveau de finition, un confort général et une solidité sans faille. Et le fait que le module photo soit désormais incorporé dans la coque rajoute réellement un aspect encore plus sobre et élégant qu’avant. De plus, il faut noter que le Samsung Galaxy S22 Ultra intègre désormais un S Pen pour remplacer la gamme Note, là où le prédécesseur n’était que compatible. La bonne nouvelle, c’est que c’est fait intelligemment, pas comme sur le Z Fold 3, puisque le smartphone propose un port pour ranger directement le stylet. Ce dernier est doté d’une réactivité bluffante, avec même des petits retours haptiques en prime lorsqu’il effleure l’écran.

La dalle de Samsung est évidemment d’une excellente qualité. Rien ne lui fait défaut, notamment avec une luminosité au sommet, une couverture colorimétrique à tomber par terre et un calibrage proche de la perfection. Outre cela, il faut tout de même préciser que la diagonale d’étire jusqu’à 6,8 pouces, la définition maximale est de 3 080 x 1 440 pixels et que le taux de rafraichissement est adaptatif de 10 à 120 Hz. Il est vrai que nous avions rencontré quelques bugs d’affichage lors de notre test, mais sachez qu’une mise à jour à depuis corrigé le problème.

C’est un excellent photophone

Samsung n’a jamais déçu côté photo, le S22 Ultra est donc bien sûr très doué dans ce domaine. Il n’est peut-être pas aussi précis qu’un iPhone quand il s’agit de rendre compte fidèlement de la réalité, mais il explose tellement toute la concurrence quand on en vient à juger de la polyvalence d’un téléphone en photo grâce à sa volée de capteurs. Le capteur 108 mégapixels se montre toujours aussi efficace dans de nombreuses situations, les zoom optiques X3 et X10 s’avèrent très propres et la quelques ajouts logiciels (mode nuit rehaussé, stabilité, etc.) renforcent encore l’impression générale excessivement positive. On aurait sûrement apprécié un plus gros gap entre ce récent smartphone et le S21 Ultra, mais on ne va pas chipoter quand il s’agit d’excellence.

Enfin de la charge rapide chez Samsung

De la puissance, le Galaxy S22 Ultra en a clairement sous le capot avec sa puce Exynos 2100 et ses 8 Go de RAM. Il répond donc aisément à tous les besoins que vous pouvez avoir d’un téléphone en 2022, comme profiter d’une interface logicielle à jour et sans ralentissements, que ce soit lors de la navigation sur Internet, de la lecture d’une vidéo en haute définition, et cela même si plusieurs applications tournent en fond. Cependant, il faut avouer que sur la partie jeu vidéo, le smartphone premium sud-coréen est légèrement en retrait par rapport au Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, avec une mauvaise gestion de la chauffe.

Ce qu’on apprécie en revanche, c’est l’amélioration du système de charge rapide qui passe de 25 à 45 W, qui permet de passer de 0 à 100 % en 1 heure. Ce n’est évidemment pas au niveau de la concurrence actuelle, mais il faut noter l’amélioration. La batterie de 5 000 mAh vous tiendra une journée, mais pas plus.

