Xbox Series S : une vidéo dévoile des caractéristiques de folie

Après la fuite du visuel et du prix de la Xbox Series S, une autre vidéo apparue sur la toile a laissé filer ses caractéristiques. Le programme est costaud : du jeu tournant en 1440p et jusqu’à 120 fps, un SSD de 512 Go et du ray tracing.

Après la fuite du visuel de la nuit sur le blog de Paul Thurrott et la confirmation obligée de Xbox, une vidéo a également fait son apparition sur Twitter. Ressemblant à une vidéo promotionnelle, on y découvre les spécificités de la future Xbox Series S.

no point holding this back now I guess pic.twitter.com/SgOAjm3BuP — WalkingCat (@_h0x0d_) September 8, 2020

Annoncée plus compacte, mais puissante, la petite sœur de Xbox Series X promet « une vitesse next-gen » avec un SSD Nvme de 512 Go — un peu faiblard potentiellement — qui profitera de la même architecture Xbox Velocity que la console la plus puissante. Cela promet des temps de chargement ultra rapides, une bascule rapide entre les jeux mis en veille et des performances nettement supérieures à la génération actuelle, même pour ce modèle « d’entrée » de nouvelle génération.

Toute petite, toute en puissance

Côté allure, la Xbox Series S rappelle le souvenir de la Xbox One S avec son design blanc rectangulaire et son port USB en façade, sa grille d’aération noire. Et comme son aînée, elle ne dispose pas de lecteur Blu-ray et sera entièrement dédiée au dématérialisé. Elle sera 60 % plus petite que la Xbox Series X. « La plus petite console Xbox jamais conçue », a déjà annoncé Microsoft.

Elle promettrait du jeu avec une résolution en 1440p et un taux jusqu’à 120 fps, du ray tracing, du VRS, lecture multimédia streaming 4K et un taux de rafraîchissement variable. L’upscaling 4K des jeux serait également confirmé. Des caractéristiques qui vont légèrement au-delà des rumeurs annoncées et qui devraient faire d’elle un petit monstre en termes de rapport puissance/prix.

Comme sur la Xbox Series X, c’est une manette très nettement inspirée de la Elite 2. Elle disposera du même bouton Share que l’on trouvera sur sa comparse.

Le prix de 299,99 euros a été confirmé pour la France.

Reste la date de sortie à connaître. Dans les premières informations de Paul Thurrott, la date du 10 novembre était évoquée pour les deux consoles. La vidéo promotionnelle ne la confirme pas, mais seulement le mois de novembre. Un timing qui correspond à ce que Xbox avait préalablement indiqué.