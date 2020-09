Xbox Series S et Series X : prix, date de sortie et design enfin dévoilés

Après de longs mois d'attente, une fuite révèle le design de la Xbox Series S, mais aussi le prix et la date de sortie des consoles next gen de Microsoft.

Les consoles next gen, que ce soit la Xbox Series X, la Xbox Series S ou la PlayStation 5 de Sony, sont prévues pour la fin de l’année, et plus précisément pour le mois de novembre. Pourtant nous ne connaissons officiellement pas encore leur prix ni leur date de sortie officielle. C’était sans compter la fuite habituelle du Microsoft Store chez la firme de Redmond. C’est une source de fuite qui avait déjà révélé des informations concernant des produits Surface ou la Xbox par le passé, et c’est une nouvelle fois ce qui a été utilisé par les journalistes Brad Sams de Thurrott.com, Jez Corden et Zac Bowden de Windows Central, et le leaker Walking Cat bien connu quand il s’agit des produits Microsoft. La fiabilité de ce que vous allez voir et lire plus bas est donc sans conteste, et nous n’hésiterons pas à utiliser l’indicatif. Une officialisation de Microsoft ne devrait plus tarder.

Xbox Series S : le design d’une console next-gen accessible

La Xbox Series S avait déjà fait l’objet de nombreuses fuites, mais Microsoft n’a pour le moment pas confirmé l’existence de cette console. On sait qu’il s’agit d’une machine moins puissante que la Xbox Series X, avec un processeur graphique avec puissance brute de seulement 4 TFlops contre 12 pour sa grande sœur. Par ailleurs, la console devait miser sur un design plus proche de la Xbox One S actuelle, et ne pas avoir de lecteur Blu-Ray, pour réellement tirer les prix vers le bas. La fuite du compte WalkingCat nous permet de découvrir le design définitif, loin du cube que certains avaient imaginé.

Ce qui fait de la Xbox Series S une console next-gen c’est le reste de ses caractéristiques : elle intègre le même processeur AMD Zen 2 que la Xbox Series X, et propose les mêmes fonctions que sa grande soeur comme le raytracing ou l’utilisation d’un SSD avec la Xbox Velocity Architecture. Reste à savoir avec quel niveau de performance. La Xbox Series S a été conçu pour aller de pair avec les écrans Full HD 1080p, là où la PS5 et la Xbox Series X visent les écrans 4K.

Sur la vidéo on peut voir qu’elle est au moins moitié moins volumineuse que la Xbox Series X. Ses dimensions devraient être d’environ : 30 x 15 x 7 cm. On peut voir qu’elle est plus petite, et elle fera donc moins de 30 cm en hauteur, mais c’est difficile de l’évaluer. Ces dimensions devraient lui permettre d’être beaucoup plus simple à ranger dans un salon.

À partir de 25 dollars par mois

Pour vraiment comprendre l’intérêt de la Xbox Series S, il faut absolument connaitre son prix. Heureusement la présente fuite nous dévoile également le prix et la date de sortie de la gamme.

Date de sortie

La Xbox Series S et la Xbox Series X sortiront aux États-Unis le 10 novembre. La date devrait être la même pour la France.

Prix

D’après Windows Central, le prix de la Xbox Series X sera de 499 dollars, soit probablement 499 euros en France. C’est le prix que Microsoft a utilisé avec la Xbox One et la Xbox One X. Avec l’abonnement Xbox All Access, cette console sera commercialisée à 35 dollars par mois pendant 24 mois. Pour rappel, cette offre d’abonnement intègre le Xbox Game Pass Ultimate.

La Xbox Series S sera beaucoup moins chère, puisque commercialisée à seulement 299 dollars. Cela se traduira probablement par un prix de 299 euros en France. Elle sera proposée également par abonnement à 25 dollars par mois avec un engagement de 24 mois.

Ce sont bien les prix que nous avions imaginés pour la Xbox Series X, et la tranche basse pour la Xbox Series S. Un tarif de 299 euros est assez agressif pour une console next-gen, mais légitime compte tenu des caractéristiques revues à la baisse.

Pour rappel, Sony a lui aussi deux modèles de consoles dans ses cartons. D’après nous, la PlayStation 5 devrait également être commercialisée à 499 euros, et la PlayStation 5 Digital Edition devrait avoir un tarif de 399 euros. Mais du côté du fabricant japonais, nous sommes encore dans la spéculation.