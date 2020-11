La toute nouvelle manette sans fil Xbox est déjà à prix réduit

La nouvelle manette sans fil Xbox est un périphérique de jeu presque universel qui est compatible avec toutes les Xbox, les PC et les appareils nomades, Android ou iOS. Une nouvelle référence de l’ergonomie gaming qui s’affiche en promotion à 50,99 euros chez Microsoft.

La nouvelle manette sans-fil Microsoft Xbox accompagne les nouvelles Xbox Series X et S. Elle a été redessinée pour offrir une meilleure prise en main et s’adapter aux mains des enfants. Microsoft a également ajouté le très attendu bouton partage qui fait déjà le bonheur des propriétaires de PS4 et PS5. Vous pouvez vous l’acheter actuellement avec une réduction de -15 %.

En bref

Ergonomie excellente

Port USB-C pour la brancher à son PC

Compatibilité avec toutes les Xbox, le PC, Android et iOS.

Vous aimez jouer à deux à la maison sur Xbox ou tout simplement avec une manette polyvalente ? Alors vous ne prenez aucun risque à vous orienter vers la nouvelle manette sans fil Xbox qui est en promotion à 50,99 euros chez Microsoft contre 59,99 euros en temps normal.

Pour en savoir plus 👇

Au premier regard, la nouvelle manette sans fil Xbox ressemble à l’ancienne. Il faut la prendre en main pour sentir la différence. Elle a été redessinée pour offrir une prise en main encore meilleure et surtout être utilisable par des mains plus petites que la moyenne. Microsoft a le bon goût de rajouter un léger grip sur la surface inférieure qui accueille les paumes de la main, les gâchettes et le pourtour des sticks. Cela apporte plus de confort, aide à lutter contre la sudation et assure une meilleure précision à nos actions.

La manette accueille un nouveau bouton « Share » destiné à réaliser rapidement des captures d’écran et rattrape ainsi un des manques de la précédente génération. Rien à redire sur les sticks et la croix multidirectionnelle d’une précision diabolique. Ajoutez un moteur de retour de force subtil et bien dosé et vous avez une manette aussi efficace qu’immersive.

Une des forces de cette manette est de fonctionner avec les Xbox Series X, Series S et Xbox One, mais aussi avec un PC et sur votre smartphone ou tablette, aussi bien Android qu’iOS. Dans ces derniers cas, vous aurez en main une excellente manette pour jouer à vos jeux mobiles. Mais pourquoi se limiter à cela ? Si vous avez le Xbox Game Pass Ultimate, vous avez accès aux contenus de votre Xbox Series X à distance via xCloud. Oui, vous pouvez jouer à votre jeu alors que la télévision est déjà monopolisée.

N’hésitez pas à consulter notre test détaillé de la nouvelle manette sans-fil Xbox pour en savoir plus.

Black Friday – Black Week : tout savoir

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses cette année. Initialement prévu le 27 novembre et précédé habituellement de la Black Week, il s’étend sur une période plus large cette année. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance : c’est celles-ci que nous considérons comme les offres du Black Friday. Notez également que certains marchands pourraient décaler des offres sur la semaine du Cyber Monday.

Durant toute la période, l’équipe de Frandroid sélectionnera les meilleurs bons plans disponibles à travers différentes sélections :

Les dernières offres en direct sur notre compte Twitter #FrandroidBonsPlans

Les bons plans en détail

Suivez également l’événement avec une sélection spéciale chez Numerama.