Mini ferait renaître de ses cendres un modèle inattendu en version électrique

Produite entre 2013 et 2017, la Mini Paceman devrait faire son grand retour avec une motorisation 100 % électrique d’ici à 2024.

Peu de personnes se rappellent de son existence, alors que ses ventes sont restées très confidentielles durant les quelques années où elle fut proposée dans la gamme. Il s’agit de la Mini Paceman, commercialisée de 2013 et 2017, et qui n’a jamais vraiment rencontré le succès escompté. En effet, seulement 8 229 exemplaires ont été vendus, ce qui a conduit la marque à la faire disparaître de son catalogue.

Pourtant, sur le papier, le SUV compact possédait quelques atouts, à commencer par sa silhouette surélevée désormais très en vogue et son look plutôt fun. Toujours restée dans l’ombre du Countryman, qui continue quant à lui à connaître un vrai succès, la Paceman fut donc supprimée de la gamme, sans que personne ne s’en rende vraiment compte et sans avoir de remplaçant direct.

Un style plus dynamique

Mais s’il est vrai que l’on avait quasiment oublié l’existence de ce SUV aux lignes étonnantes, voilà que celui-ci pourrait finalement faire son grand retour. Mini était-il simplement trop en avance sur son temps ? Sans doute, car voilà que le Paceman pourrait revenir dans le catalogue, sous une forme légèrement différente, comme l’affirment nos confrères d’InsideEvs.

Ces derniers ont en effet aperçu un prototype du SUV électrique encore lourdement camouflé. Néanmoins, on remarque que celui-ci devrait arborer des lignes bien plus sportives que le Countryman, qui se veut quant à lui assez classique et plutôt typé modèle familial. Globalement, la ligne devrait rester assez proche du modèle originel, mais il faudra s’attendre à découvrir un visage totalement revu par rapport à ce dernier.

Une version 100 % électrique

Pour l’instant, Mini n’a pas encore communiqué officiellement sur ce nouveau Paceman et n’a donc pas donné d’informations sur sa motorisation. Néanmoins, selon nos confrères, le SUV devrait bel et bien être propulsé par un moteur électrique, dont les spécificités ne sont pas encore connues. On suggère simplement qu’il embarquerait une batterie de 60 kWh, lui offrant une autonomie tournant autour des 400 kilomètres.

Des versions thermiques pourraient également être proposées, mais pas forcément en Europe. Il ne reste donc plus qu’à patienter avant d’en savoir plus, alors que cette nouvelle Mini Paceman devrait voir le jour dans le courant de l’année 2024.

