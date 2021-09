Motorola frime avec un chargeur sans fil à distance sur quatre smartphones

Ce chargeur sans fil s’améliore sur deux points par rapport à la première version : il peut prendre en charge plus d'appareils, et sa portée augmente.

Motorola avait déjà présenté les prémices d’une technologie de charge sans fil à distance lors du CES 2021, annonce qui était intervenue presque parallèlement à celle de Xiaomi pour une technologie similaire. Ajoutons qu’Oppo a également présenté une technologie de charge sans fil à distance.

La marque a décidé de monter les enchères en présentant sur Weibo la vidéo de démonstration d’une nouvelle technologie (ici remise en ligne par XDA). Celle-ci peut cette fois-ci charger quatre smartphones en parallèle, contre deux dans le premier chargeur sans fil présenté.

Portée multipliée par trois

Par ailleurs, si le premier chargeur pouvait recharger un smartphone jusqu’à une distance d’un mètre, la dernière démo Motorola possède une portée de 3 mètres. Pour l’heure, la technologie de Xiaomi ne peut pas dépasser les deux mètres. En revanche, la principale limitation est toujours là : il ne faut pas qu’il y ait le moindre objet entre le chargeur et l’appareil en charge pour que cela fonctionne.

On apprend également que ce nouveau chargeur peut prendre en charge des appareils dans un rayon de 100 degrés. L’entreprise explique que ce nouveau modèle embarque 1600 antennes pour parvenir aux résultats affichés.

Date de commercialisation : inconnue

On ne sait pas pour l’heure quand il sera possible de mettre la main sur une telle technologie, puisque la marque n’a pas annoncé de date de commercialisation. Comme pour la charge sans fil, chaque constructeur appose un nom à sa propre technologie de charge sans fil. Gageons que d’ici peu, cela constituera un élément de plus dans la communication autour de la sortie de nouveaux modèles de téléphones.