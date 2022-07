Taquin, le Motorola Razr 3 va prendre de court le Samsung Galaxy Z Flip 4

Motorola va tenir une conférence en Chine le 2 août prochain afin d’introduire son prochain smartphone pliable, le Razr 3. Un moyen ici de couper l’herbe sous le pied à son principal concurrent, le Galaxy Z Flip 4, présenté un peu plus d’une semaine plus tard.

Pour sûr, le mois d’août 2022 sera placé sous le signe des smartphones pliables. Et Motorola compte clairement faire partie de la fête. La marque américaine va en effet tenir une conférence le 2 août prochain, en Chine, pour lever le voile sur son prochain téléphone pliant répondant au nom de Motorola Razr 3.

La nouvelle a été publiée sur la plateforme Weibo – relayée par Android Authority – sous forme de teaser. Cet appareil de troisième génération, après un premier modèle en 2019 puis un second en 2020, constitue la prochaine offensive de Motorola sur ce segment de produits. Mais surtout, il viendra marcher sur les plates-bandes de Samsung.

Format à clapet

Le timing du 2 août n’a en effet rien d’anodin. Il permet à Motorola de couper l’herbe sous le pied du Galaxy Z Flip 4, attendu le 10 août aux côtés du Galaxy Z Fold 4 à l’occasion d’une grande conférence. Le groupe coréen a pour habitude de présenter ses smartphones pliables au mois d’août de chaque année.

Cela permettra à Motorola de s’accaparer une belle quantité de projecteurs médiatiques avant Samsung. D’autant plus que son Razr 3 sera un concurrent pur et dur du Z Flip 4, au regard de leur même format à clapet. Ses caractéristiques et son design seront logiquement scrutés de près au moment de sa présentation.

L’inspiration Samsung

Son design, justement, a fait l’objet de plusieurs fuites au cours des derniers mois. Plusieurs photos, et même une vidéo, ont en effet été publiées sur la Toile. On y aperçoit un appareil ouvertement inspiré du Z Fip 3, dont le design a su séduire les foules – le modèle Flip constitue 70 % des ventes de pliables chez Samsung en 2021.

Le Motorola Razr 3 est attendu avec une fiche technique solide, qui pourrait mêler un Snapdragon 8 Gen 1 ou Snapdragon 8+ Gen 1, un écran 120 Hz ou encore une caméra de 50 mégapixels couplée à un ultra grand-angle de 13 mégapixels. À l’arrière, un écran externe serait aussi en mesure d’afficher quelques informations basiques.

Limité à la Chine ?

Pour le moment, et selon Android Authority, le Razr 4 se limiterait à la Chine : aucune information sur une disponibilité internationale n’a filtré. Mais tâchons de rappeler que le Razr de seconde génération avait été lancé en France, notamment chez Fnac et Darty. Les espoirs sont donc permis quant à une commercialisation plus élargie.

À noter enfin que la conférence sera aussi l’occasion de découvrir le Motorola X30 Pro, qui, selon les bruits de couloirs, pourrait être le tout premier téléphone à embarquer un capteur de 200 mégapixels.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.