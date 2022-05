Une vidéo révèle le design du Motorola Razr 3, le prochain pliant façon Galaxy Z Flip

Le leaker Evan Blass a publié un GIF montrant les deux faces du Razr 3 : le prochain smartphone pliant de la marque, attendu cette année.

Si le design du Motorola Razr 3 avait fuité il y a quelques semaines, on ne voyait pas grand-chose du téléphone. Mais le leaker Evan Blass, connu sur Twitter sous le nom d’evleaks, a publié un GIF montrant le Razr 3 ou au moins ses deux faces.

Le design du Motorola Razr 3 fuite à nouveau

C’est sur Twitter que le leaker Evan Blass a encore frappé : il a publié un GIF sur le réseau social montrant le téléphone pliant. On voit l’écran de veille du smartphone Motorola avec la date, l’heure et la batterie, mais aussi la caméra avant en poinçon. La personne qui tient le Razr 3 appuie ensuite sur un bouton sur le côté droit, ce qui le déverrouille : on peut facilement supposer qu’il s’agit d’un capteur d’empreintes digitales. De quoi nous montrer ensuite l’écran d’accueil avec quelques applications, la barre d’état : rien de surprenant.

Puis, la personne qui tient le téléphone le replie et là on voit un écran externe sur la partie supérieure du Razr 3 qui s’allume pour afficher l’heure ainsi qu’une barre d’état, probablement un mode always on display. On aperçoit aussi deux capteurs photo externes.

Un Razr 3 qui se dévoile de plus en plus

Une fuite qui intervient très peu de temps après le probable teasing du Razr 3 par Motorola. La marque a en effet annoncé travailler sur un smartphone équipé du Snapdragon 8+ Gen 1 présenté il y a quelques jours par Qualcomm. Cette annonce sous-entend que le modèle dont il s’agit pourrait être le Razr 3. On n’en sait pas beaucoup plus à propos de ce téléphone, si ce n’est qu’il serait compatible Ultra Wide Band, que son écran aurait un taux de rafraîchissement de 120 Hz et qu’il proposerait plusieurs versions, avec entre 6 et 12 Go de RAM et entre 128 et 512 Go de stockage.

