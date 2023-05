Motorola pourrait voler la vedette au Galaxy Z Flip 5 avec ce somptueux smartphone pliant

Motorola pourrait sortir non pas un, mais deux smartphones pliants au format clapet, dont un modèle Ultra qui sait comment attirer l'œil.

Motorola semble parti tout feu tout flamme en direction du monde fabuleux des smartphones à clapet. Après un Motorola Razr (2022) sorti en France, la marque préparerait non pas un, mais deux modèles. Nous avions déjà vu le Motorola Razr 40, voici qu’Evan Blass, célèbre leaker réputé pour sa fiabilité, publie des clichés d’un futur Motorola Razr 40 Ultra.

Premier constat, celui-ci pourrait aller dans la même direction que Samsung et son futur Galaxy Z Flip 5 avec un écran sur toute la moitié arrière du téléphone. Celui-ci ferait même le tour des deux modules photo. On remarque tout de même des bordures assez larges en haut et en bas de cet écran. Le lecteur de musique a l’air très agréable avec une vraie mise en avant de la pochette ou du visuel de l’artiste.

On constate aussi qu’il devrait être possible d’utiliser des applications directement sur cet écran. Motorola montrerait également un jeu de labyrinthe dédié à cet écran, ce qui apparaît comme un bon moyen de faire parler de soi.

Charnière en goutte d’eau et mode Flex

Pour le reste, le téléphone semble bénéficier d’une charnière en goutte d’eau, ce qui lui permet de se fermer complètement. En face avant, il ressemble à n’importe quel téléphone à clapet, en ceci qu’il comporte des bordures assez larges pour éviter la casse lorsqu’on ferme le téléphone et un poinçon central tout ce qu’il y a de plus classique.

Signalons aussi la présence d’un mode Flex qui semble assez mis en avant dans les images partagées par Evan Blass. Ces dernières étant vraisemblablement de futurs visuels promotionnels.

