Motorola lance un smartphone quasi blindé et pas cher

Motorola frappe fort en ce début d’année avec l’annonce de deux nouveaux smartphones abordables : le Moto G Power 2025 et le Moto G 2025.

En ce début d’année 2025, Motorola a décidé de se démarque de la concurrence avec un nouveau G Power qui propose une résistance à l’eau IP69 peu courante pour un appareil à 299,99 dollars.

Le Moto G Power 2025 établit d’ailleurs un nouveau standard dans sa catégorie en combinant les certifications IP68 et IP69, offrant ainsi une protection complète contre l’immersion et les jets d’eau à haute pression, ainsi qu’une étanchéité totale à la poussière.

Cette caractéristique, jusqu’ici réservée aux smartphones haut de gamme comme le OnePlus 13, est proposée ici à un prix quatre fois moindre. Sous son apparence élégante de moins de 9 mm d’épaisseur, le G Power cache aussi une robustesse certifiée MIL-STD-810H. Le téléphone résiste alors aux chutes jusqu’à 1,2 mètre, supporte des températures de -20°C à 60°C, et une humidité atteignant 95 %.

Les Moto G Power et Moto G 2025 ne sont pas encore disponibles chez nous

L’écran LCD de 6,8 pouces du Moto G Power 2025 est protégé par du Gorilla Glass 5, et le smartphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec charge sans fil. Autre bonne nouvelle, le maintien de la prise jack 3,5 mm ravira les amateurs d’audio filaire.

Côté technique, l’appareil embarque un processeur MediaTek Dimensity 6300, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu’à 1 To. Son système photo comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, complété par un ultra-grand angle de 8 mégapixels et un capteur selfie de 16 mégapixels.

Le Moto G 2025 standard, proposé à 199,99 dollars, partage plusieurs caractéristiques avec son grand frère, dont le même SoC et un capteur principal de 50 mégapixels. Il se distingue par un écran légèrement plus petit de 6,7 pouces avec du verre Gorilla Glass 3, 4 Go de RAM, et une certification IP52 plus modeste. La charge sans fil est absente, mais la charge filaire 30 W est conservée.

Les deux modèles seront disponibles sur le marché américain dès fin janvier pour le Moto G et début février pour le G Power. Pour l’instant, on ne sait pas quand ces nouveaux smartphones seront lancés en France.