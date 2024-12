Motorola attaque Xiaomi avec quatre smartphones à prix agressifs

Motorola, fidèle à sa réputation d’offrir des smartphones performants et accessibles, enrichit sa gamme avec quatre nouveaux modèles : les moto g15, g15 power, g05 et e15.

Conçus pour répondre aux besoins d’un large public, ces smartphones d’entrée de gamme veulent allier design soigné, fonctionnalités essentielles et prix attractif. Un leitmotiv qui va droit attaquer les terres des Redmi de Xiaomi.

Quelques points communs

Les moto g15, g15 power, g05 et e15 partagent des caractéristiques clés :

Puce : tous sont équipés du SoC MediaTek Helio G81-Ultra, soit exactement le même que sur le Redmi 14C de Xiaomi que j’ai récemment testé. Pas un foudre de guerre, mais il répond correctement, sans ralentir pour peu que l’on soit doux sur le multitâche.

tous sont équipés du SoC MediaTek Helio G81-Ultra, soit exactement le même que sur le Redmi 14C de Xiaomi que j’ai récemment testé. Pas un foudre de guerre, mais il répond correctement, sans ralentir pour peu que l’on soit doux sur le multitâche. Connectivité complète : ils prennent en charge la 4G, le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.4, le GPS et le NFC.

ils prennent en charge la 4G, le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.4, le GPS et le NFC. Android : les g15, g15 power et g05 fonctionnent sous Android 15, tandis que l’e15 utilise Android 14 (Go Edition).

les g15, g15 power et g05 fonctionnent sous Android 15, tandis que l’e15 utilise Android 14 (Go Edition). Design : tous arborent une finition en cuir vegan et sont livrés avec une coque de protection.

tous arborent une finition en cuir vegan et sont livrés avec une coque de protection. Stockage : extensible via microSD

moto g15 et g15 Power

Les moto g15 et g15 Power sont articulés autour d’un écran Full HD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,72 pouces au format 20:9, mais seulement 60 Hz. Il est protégé par un verre Gorilla Glass 3.

La partie photo est comblée par deux objectifs à l’arrière et un à l’avant :

grand-angle de 50 Mpx (f/1,8),

ultra grand-angle de 5 Mpx (f/2,4),

capteur selfie de 8 Mpx (f/2,0).

Les deux G15 comptent aussi une sortie minijack, des haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreinte installé sur la tranche et une certification IP54. Leur SoC est appuyé par 8 Go de RAM pour le power et 4 Go pour le basique.

La différence majeure de la version Power est la capacité de sa batterie. On passe de 5200 mAh sur le moto g15 à 6000 mAh sur le g15 Power. Motorola promet 58 heures d’autonomie avec ce modèle, seul compatible charge rapide 30 Watts.

Notons aussi que le g15 power est le seul à dépasser les 200 grammes. Le g15 classique pèse 190 grammes.

moto g05

Le moto g05 est un poil plus petit avec un écran HD+ (1604 × 720 pixels) de 6,67 pouces. Motorola précise qu’il est compatible 90 Hz et que sa luminosité peut atteindre 1000 nits en pic. Il est aussi protégé par un Gorilla Glass 3.

Motorola n’est pas très bavard sur ce modèle et on sait uniquement qu’il a un capteur principal de 50 Mpx (f/1,8) et un capteur avant de 8 Mpx (f/2,05). Aucune donnée sur la batterie, notamment.

moto e15

Moins cher de la gamme, le moto e15 possède un même écran HD+ de 6,67 pouces. Motorola vient raboter la partie photo, remplaçant le capteur de 50 Mpx par un autre de 32 Mpx. L’e15 embarque une batterie de 5200 mAh avec une charge 18 Watts.

Disponibilité et prix

Les moto g15, g15 power, g05 et e15 seront lancés en janvier 2025. Leurs tarifs sont tous contenus sous les 200 euros.

moto g15 Power – 256 Go : 199 euros (Gris souris et Vert kaki),

– 256 Go : (Gris souris et Vert kaki), moto g15 – 128/256 Go : à partir de 159 euros (Marine, Bleu glacier, Vert kaki, Gris souris et Orange mandarine,

– 128/256 Go : à partir de (Marine, Bleu glacier, Vert kaki, Gris souris et Orange mandarine, moto g05 64/128/256 Go : à partir de 139 euros (Bleu denim, Vert forêt et Rouge prune),

64/128/256 Go : à partir de (Bleu denim, Vert forêt et Rouge prune), moto e15 64 Go : 119 euros (Bleu denim, Bleu brume et Lavande).

