Motorola s’est associé au site web numéro un dans le secteur de la réparation de smartphones pour proposer des kits pour s’occuper soi-même de son smartphone sans passer par un service après-vente.

Motorola continue sous la houlette de Lenovo à se pérenniser sur le marché des smartphones. À une époque où ces produits sont de plus en plus compliqués à réparer, la marque décide de faire l’inverse et va proposer une initiative bienvenue.

En s’associant avec le géant de la réparation de produits électroniques iFixit, Motorola va proposer des kits de réparation pour permettre aux utilisateurs de facilement régler certains problèmes sur leurs smartphones sans passer par un SAV.

Des pièces originales

iFixit est devenu la référence quand il s’agit de trouver un moyen de réparer son smartphone. Le site propose de nombreux tutoriels et vend depuis quelques années des pièces de smartphones. Motorola a donc décidé de s’associer avec ce spécialiste pour mettre en vente des pièces de rechange originales de ses terminaux accompagnés de kits d’outils de réparation.

Par ce biais, la marque encourage ses utilisateurs ayant les connaissances suffisantes à ne pas passer par un SAV qui peut être plus onéreux. Existant depuis octobre 2018 aux États-Unis, ce partenariat s’étend dès maintenant à l’Europe.

Kyle Wiens, PDG d’iFixit, se réjouit de cette alliance :

Les fabricants sont un rouage important dans la roue de l’économie circulaire, cette annonce contribue à casser certaines barrières de longue date qui opposent ces fabricants et les réparateurs indépendants. Fournir les clients avec des pièces de rechange pour réparer leurs appareils est l’une des étapes les plus significatives qu’une entreprise peut faire pour réduire l’impact environnemental de production de produits électroniques.

Une bonne note écologique

Cette initiative mérite d’être saluée dans un monde où les smartphones deviennent de plus en plus compliqués à réparer soi-même et où les utilisateurs sont poussés à renouveler leur modèle tous les 26 mois en moyenne. Greenpeace avait d’ailleurs publié un rapport en 2017 et classait Lenovo pas très loin derrière Apple et Fairphone au rang des marques d’électronique les plus « vertes ». Lenovo avait alors récolté une note « C » pour ce qui est de la facilité à réparer ses produits.

Vous pouvez dès à présent vous procurer des pièces de rechange ou même des kits complets de réparation sur la boutique d’iFixit.