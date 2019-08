Motorola préparerait selon certaines fuites un smartphone qui diffère de ce qu’ils ont pu proposer jusqu’à présent. Quadruple capteur photo, écran compatible HDR, ce Motorola One Zoom pourrait être un produit à ne pas manquer.

À en voir ces images, certaines personnes suivant l’actualité de Motorola/Lenovo devraient se dire que cela ressemble beaucoup au Motorola One Pro, ils ont raison, mais il faut à présent l’appeler le One Zoom selon WinFuture.

Des fuites nous montrent en détail ses caractéristiques de milieu de gamme, mais avec quelques particularités qui lui permettent de se démarquer.

Quatre capteurs, dont un zoom x5

Le quadruple capteur photo de ce smartphone est ce qui se remarque le plus sur ce design. La marque a donc mis en place une combinaison que l’on peut qualifier de classique, mais qui pourra être efficace.

Le module principal sera un grand-angle de 48 MP avec stabilisation optique et technologie Quad-Pixel. Pour le reste, on aura un ultra grand-angle de 12 MP, un capteur avec objectif téléphoto de 8 MP permettant un zoom x5 et enfin un capteur de profondeur. On sait que l’un des trois profitera d’une stabilisation optique également, certainement le principal de 48 MP.

Pour le capteur photo avant, il se murmure qu’il s’agirait d’une cellule de 16 MP.

Snapdragon 675 et écran compatible HDR

Après la photo, 91Mobiles a publié ses informations sur les autres caractéristiques de l’appareil. Le Motorola One Zoom embarquerait :

Un processeur Snapdragon 675

4 ou 6 Go de mémoire vive selon la version

Un écran de 6,3 pouces AMOLED avec une définition de 1080 x 2340 pixels compatible HDR

64 ou 128 Go de stockage interne

Compatible NFC

Port USB-C

Port Jack 3,5 mm

Capteur d’empreintes digitales

Batterie de 4 000 mAh

Android 9.0 Pie dans sa version Android One

Un smartphone qui pourrait donc surprendre, surtout au niveau de son écran où il va rejoindre une liste assez restreinte de smartphones compatibles avec la technologie HDR. Il devrait être présenté à l’IFA en septembre prochain et pourrait être proposé à un prix d’environ 430 euros.