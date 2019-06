Le futur smartphone de Motorola devrait arriver sous peu. Les premières fuites nous montraient un design atypique avec un module imposant pour ses 4 capteurs photo. Ce design semble se confirmer avec une fuite montrant les prochaine coques de protection du téléphone.

Motorola ne devrait plus tarder à annoncer son futur flagship de sa gamme One : le Motorola One Pro. Un smartphone qui a surtout étonné dans les précédentes fuites par un module photo avec un design atypique.

4 capteurs photo disposés en carré et le lecteur d’empreintes de la marque sur le bas du module en relief. Voilà ce qui démarque ce Motorola One Pro. Après des fuites du design du smartphone, c’est la coque qui fait son apparition dans des rendus crédibles, et elle corrobore ce que l’on pensait savoir de l’appareil.

Un module imposant

On peut dire qu’en regardant cette image de coque relayée sur SlashLeaks, on remarque vite où irait le module. Avec cette grosse excroissance avec un trou pour le le lecteur d’empreintes, autant dire que ce choix de design fera discuter. On y ressent une inspiration venant du Huawei Mate 20 Pro.

Cette coque nous permet également de remarquer la présence d’un espace pour la prise jack 3,5mm et la présence de ce qui semble être un haut-parleur sur la partie haute du smartphone. Les boutons restent donc sur le côté droit, comme sur les smartphones Motorola classiques.

A priori, le Motorola One Pro ne devrait plus tarder à arriver.