Après le Steam Deck, Asus et Lenovo : MSI lancerait sa console portable avec Intel

Les marques de PC continuent d'investir la tendance des consoles portables concurrentes de la Nintendo Switch ou du Steam Deck. Cette fois c'est MSI qui s'y colle, sans doute pour le CES 2024.

On espère vraiment que Microsoft a prévu une adaptation de Windows 12 aux consoles portables, car la tendance semble s’installer chez les fabricants de PC. Après l’Asus ROG Ally ou la Lenovo Legion Go c’est le constructeur MSI qui semble sur le point de lancer sa console PC portable tout en un. L’image circule déjà sur les réseaux sociaux et le fabricant a commencé un teasing en ce sens pour le CES 2024. On peut lire « une nouvelle race de dragon MSI est en train de naître. Prenez la main et restez à l’écoute » sur l’une des dernières publications Instagram de la marque.

Une console portable Intel ?

Au jeu des indiscrétions sur les réseaux sociaux, Intel ne semble pas en reste. Le compte Intel Gaming semble intrigué par l’annonce prévue par MSI. Une interaction qui n’est sans doute pas du hasard mais bien intégré au plan de communication des deux marques. De quoi déduire que la console portable MSI intégrera une solution Intel, soit seulement un processeur, mais plus vraisemblablement également une puce graphique Intel Arc. Les consoles portables demande une grand degré de miniaturisation, ce qui passe par l’utilisation de puce unifiée SoC pour le CPU et le GPU. C’est la raison pour laquelle Asus ROG et Valve se sont tournés vers AMD dont c’est la spécialité.

Absent du marché des CPU x86, Nvidia est laissé sur le carreau pour le moment avec ses puces graphiques GeForce RTX. Il ne faut toutefois pas oublier que la marque est en réalité associée avec le champion du secteur : Nintendo. On imagine que la Nintendo Switch 2 attendue pour 2024 devrait une nouvelle fois intégrer une puce Nvidia Tegra.

Design similaire à la ROG Ally ?

On a une seule image à se mettre sous la dent de cette première console portable MSI. Difficile à ce stade de ne pas penser à la ROG Ally d’Asus tant le design semble similaire sur plusieurs aspects. Que ce soit les LEDs RGB autour des sticks analogiques, le cadre noir entourant l’écran au centre de la machine, ou la petite grille de haut-parleur à côté de la paume droite.

La forme générale de l’objet semble reprendre aussi les mêmes lignes jusqu’en dans les boutons de menus avec des formes géométriques marquées de chaque côté de l’écran. On peut noter que la manette semble ici intégrée à la machine, comme sur la ROG Ally et contrairement à la Nintendo Switch ou la Lenovo Legion Go. Ces deux dernières proposent de détacher les manettes de la console.

Il faudra attendre l’annonce officielle et les nombreuses images l’accompagnant pour se faire une meilleure idée du design de la machine. On ne voit notamment pas l’arrière de la console.