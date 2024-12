Test du MSI Roamii BE Lite : quand le WiFi 7 oublie quelques fonctionnalités en route

Système mesh composé de deux bornes que l’on place un peu n’importe où dans la maison, le Roamii BE Lite de MSI veut rendre le Wi-Fi 7 accessible au plus grand et tant pis s’il fait une croix sur certaines des fonctionnalités essentielles de la nouvelle norme, après tout, il en a le droit.

Source : Nerces pour Frandroid

Plus connu pour ses cartes mères et ses cartes graphiques, MSI est de plus en plus présent sur le marché des périphériques réseau. La firme taïwanaise dispose de minuscules adaptateurs USB autant que d’imposants routeurs gaming. Plus intéressant, elle se tourne rapidement vers le Wi-Fi 7 comme en témoigne la sortie du Roamii BE Lite.

Il s’agit du premier produit réseau de MSI à se convertir à la nouvelle norme sans-fil avec, comme slogan, « le Wi-Fi, partout chez vous ». Il est d’ailleurs amusant de constater que MSI ne met pas immédiatement l’accent sur les débits autorisés par le Wi-Fi 7 préférant insister sur le nombre d’appareils connectés à la fois ou les fonctionnalités ML/MU-MIMO. Comme une façon de détourner l’usager de certaines limitations techniques peut-être ?

Source : Nerces pour Frandroid

Le Wi-Fi 7 partout dans la maison

Router mesh oblige, MSI livre dans le carton du Roamii BE Lite, deux bornes physiquement identiques. Deux bornes qui auront la lourde tâche de diffuser le signal Wi-Fi dans votre domicile. Il est toutefois à noter que contrairement à des systèmes mesh concurrents, il ne nous paraît pas possible d’ajouter des bornes pour étendre encore la couverture Wi-Fi : nous n’avons pas trouvé de borne vendue à l’unité comme peuvent le faire Netgear ou TP-Link. En théorie, ces bornes « solos » existent pourtant.

Source : Nerces pour Frandroid

Les deux bornes du Roamii BE Lite sont relativement imposantes, surtout du fait de leur hauteur de presque 24 centimètres. Cela contraint logiquement leur placement, mais heureusement, leur base triangulaire est plus compacte à 118,5 x 108 millimètres dans les plus grandes dimensions. Point qui peut avoir son importance : les bornes sont aussi relativement lourdes – à 585 grammes environ – et elles sont alimentées par une petite brique externe.

Source : Nerces pour Frandroid

Nous le disions, les deux bornes du Roamii BE Lite sont physiquement identiques. Plutôt sobres, elles sont intégralement blanches, mais leur façade est délicatement décorée d’un « 7 » en relief bien sûr là pour rappeler la compatibilité avec la norme Wi-Fi 7. La forme triangulaire de chacune des deux bornes est un autre moyen pour MSI de se démarquer de la concurrence.

Sur chaque borne, la connectique est au dos. Cela dit, il n’y a pas lieu de s’appesantir : MSI a fait dans la simplicité. En plus de l’inévitable prise d’alimentation, on ne retrouve effectivement que trois connecteurs : un RJ45 « WAN » pour relier à votre box Internet et deux RJ45 « LAN » pour le réseau filaire de la maison. Un petit bouton « sync » est également présent pour l’appairage des bornes.

Source : Nerces pour Frandroid

D’emblée, nous sommes donc un peu déçus de voir que MSI n’a pas jugé bon de proposer un port USB pour, par exemple, partager une imprimante sur le réseau. Plus embêtant, sur les trois ports RJ45, seul le port WAN est 2,5 GbE. Normal, c’est lui qui assure la liaison avec la box. Reste que cela veut dire que les deux ports LAN sont simplement en 1 GbE… pas la technologie la plus rapide du moment.

Source : Nerces pour Frandroid

Installation simplissime via l’application MSI

Comme sur la plupart des routeurs actuels, toute la procédure d’installation des Roamii BE Lite se fait de manière privilégiée via l’application smartphone mise en place par MSI. Force est de reconnaître les gros efforts de la firme taïwanaise pour que la chose soit aussi simple – et rapide – que possible : en quelques minutes seulement, le réseau est en place.

Source : Nerces pour Frandroid Source : Nerces pour Frandroid Source : Nerces pour Frandroid

En bon français, l’application MSI se charge de vous guider, pas à pas, à travers les différentes étapes de la configuration du réseau. En réalité et en dehors des quelques ajustements que vous pourriez décider, il n’y a rien à faire si ce n’est de suivre les recommandations de MSI. On se retrouve alors sur l’interface de gestion avec une présentation très proche de ce que proposent les ténors du secteur, Netgear ou TP-Link par exemple.

Source : Nerces pour Frandroid Source : Nerces pour Frandroid

Pour les options présentes, pas grand-chose à raconter de franchement novateur. Bien sûr, un petit diagramme est là pour nous offrir une représentation du réseau et on peut aisément voir les appareils connectés ou les débits enregistrés, en temps réel, par la borne. Des réglages plus pointus, les « paramètres avancés » sont également accessibles afin, par exemple, d’ajuster le VPN ou le DDNS. Plus important, c’est aussi là que l’on peut activer le MLO lequel permet de combiner les deux bandes de fréquence (2,4 et 5 GHz) pour une meilleure couverture/ de meilleurs débits.

Source : Nerces pour Frandroid Source : Nerces pour Frandroid Source : Nerces pour Frandroid

Par rapport à nombre de ses principaux concurrents, MSI dispose d’un véritable atout dans le cas d’un usage domestique : un contrôle parental est intégré à l’application, et ce, sans qu’il soit question de payer un supplément. Il n’est pas le plus complet ou le plus puissant, mais permet de créer différents profils et de leur associer un périphérique et/ou des contraintes horaires avec, notamment, une heure de coucher. Pratique.

Nous regrettons en revanche qu’au-delà de l’application smartphone, MSI ne propose pas d’interface Web pour régler le Roamii BE Lite ou alors, s’il le fait, elle est rudement bien cachée.

Le Wi-Fi 7 sans la bande des 6 GHz

Officiellement, le Roamii BE Lite est un kit Wi-Fi 7. Officiellement, car il faut reconnaître que sur un plan plus technique, il est plutôt à mi-chemin entre les routeurs Wi-Fi 6E voire Wi-Fi 6 et les véritables routeurs Wi-Fi 7. Pourquoi à mi-chemin ?

MSI a bien intégré des technologies comme le MLO, le MU-MIMO ou le 4K-QAM pour faire entrer son routeur dans la modernité. En revanche et sans doute afin de réduire les coûts, MSI n’a pas retenu la bande des 6 GHz – on se contente des 2,4 GHz et des 5 GHz – pas plus qu’il ne propose le canal des 320 MHz. Disons que cela relativise l’appellation Wi-Fi 7 et nous permet de vous mettre en garde sur ces routeurs premiers prix « Wi-Fi 7 », ils n’en ont bien souvent que le nom.

Source : Nerces pour Frandroid Source : Nerces pour Frandroid

Nos tests de puissance du signal Wi-Fi offert par les bornes MSI font abstraction des 6 GHz puisque le Roamii BE Lite ne propose pas cette bande de fréquence. En revanche, pas de souci sur les 2,4 GHz et les 5 GHz : le signal est puissant, plus que sur notre vieillissant Deco X90. Attention cependant, les 539 m² de couverture annoncés par MSI sont complètement illusoires : même avec les deux bornes, vous pouvez diviser ce chiffre par trois.

Source : Nerces pour Frandroid

Les débits du Roamii BE Lite ont été vérifiés à courte, moyenne et longue portée sachant que cette dernière mesure n’a qu’un intérêt limité sur un kit mesh : plutôt que de chercher à atteindre une telle distance, on privilégiera la pose de la seconde borne, bien sûr. Sans surprise, le produit MSI est assez largement battu par le Netgear Orbi 970, Wi-Fi 7 lui aussi, mais qui ne boxe pas dans la même catégorie : c’est du vrai Wi-Fi 7 chez Netgear

En 2,4 GHz, les débits du Roamii BE Lite n’atteignent jamais les 300 Mb/s : ce n’est ni une surprise ni une source d’inquiétude, cette bande de fréquence n’est pas là pour des débits élevés. En revanche, nous plafonnons à 980 Mb/s en 5 GHz alors que nous dépassons les 1600 Mb/s sur le Netgear, comme quoi il y a une justification aux tarifs élevés des produits de la marque américaine.

Prix et disponibilité

Le Roamii BE Lite a été commercialisé il y a quelques semaines par MSI qui en profitait pour également faire la promotion de deux modèles supérieurs, les BE Pro et BE Max. Des modèles que l’on imagine être plus ambitieux sur les bandes de fréquence et les canaux disponibles, mais sans de plus précises informations ne nous soient parvenues.

MSI distribue son kit 2 bornes à environ 300 euros. Un tarif qui paraît conforme aux fonctionnalités du produit : on est loin d’avoir toutes les spécifications du Wi-Fi 7, mais le prix est aussi plus faible que celui des modèles Netgear. Plus surprenant en revanche est la délicate disponibilité d’une borne « solo », pourtant utile pour étendre le réseau mesh à une véranda ou une cave par exemple.