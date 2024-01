On a testé la veste urbaine vélo d’Intersport (Nakamura) : cosy mais pas sans couacs

Le blouson commuting de Nakamura cible les cyclistes en quête d’une veste confort et chaude, tout en renforçant leur visibilité auprès des autres usagers. Pour 50 euros, vaut-elle le coup au quotidien ? Nous l’avons testé, voici notre verdict.

Survoltés (Frandroid), ne se cantonne plus aux essais de vélos électriques, et teste depuis plusieurs mois déjà des équipements et accessoires dédiés à la pratique du vélo. Parmi eux, les vêtements, et plus précisément les vestes. Après la parka Decathlon et la Btwin 540, deux modèles convaincants à nos yeux, place au blouson commuting de Nakamura, marque d’Intersport.

La promesse ? Une veste idéale pour le temps froid. Nous l’avons testé, voici notre verdict.

Taille, coloris et garantie

La « Veste de cyclisme homme BLOUSON COMMUTING », de son nom complet, est déclinée en cinq tailles pour s’adapter au maximum de morphologie : S, M, L, XL et XXL. Notre modèle d’essai était de taille M, pour un utilisateur de 175 cm. La veste tombait parfaitement au niveau des épaules et des manches, mais demeurait un poil trop longue au niveau de ma taille.

Ce vêtement a été pensé pour les hommes, et non les femmes. Bien qu’en théorie, rien n’interdit la gent féminine de le porter. Quant au coloris, vous n’aurez guère d’autre choix que le gris, qui disons-le, est un peu terne à notre goût. Pour terminer, sachez que cette veste coûte la somme de 49,99 euros. La fiche produit officielle ne mentionne aucune garantie, mais comme tout produit acheté en Europe, elle sera garantie 2 ans.

Design, praticité et confort

Le design de ce blouson commuting n’a rien de transcendant. C’est ici un avis subjectif, qui a néanmoins été partagé par plusieurs personnes de mon entourage. « Elle est basique », « passe-partout », « assez terne », « ça ne casse pas trois pattes à un canard ». Disons qu’elle fait dans le classique, ni plus, ni moins.

En y regardant de plus près, certains éléments font un peu cheap : tout particulièrement les bandes réfléchissantes, qui n’ont surtout strictement rien de pratique. Ce fut d’ailleurs un véritable calvaire de devoir les « gérer » au quotidien, spécifiquement celles qui se fixent au niveau des épaules à l’aide d’un scratch.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le problème, c’est qu’elles se détachent systématiquement dès que l’on manipule un sac à dos. Ces bandes réversibles pendent donc, et doivent être remises à chaque fois. Lorsqu’elles sont scratchées sur le verso en mode réfléchissant, les languettes ne restent pas tendues et ont tendance à légèrement se courber. Ce n’est ni esthétique ni pratique. Sans parler du fait qu’elles peuvent s’accrocher à vos pulls en laine lorsque vous décidez d’apposer votre veste sur une chaise, par exemple.

Deux autres bandes sont dissimulées… dans les poches latérales. Pour les fixer, il suffit de les clipper avec un bouton. Mais surtout, elles ont, elles aussi, tendance à se faire la malle lorsque vous sortez votre portable ou portefeuille de votre poche. Il convient alors de la ranger de nouveau dans votre poche. Bref, c’est sincèrement agaçant au bout d’une semaine.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les poches latérales profitent d’une contenance raisonnable pour y caler quelques effets personnels. En complément, quatre poches internes complètent le stockage : deux en forme de filet placées non loin de votre taille, deux autres plus hautes, fermées par un scratch beaucoup trop résistant. Ouvrir ce type de poche en est même devenu difficile. Les filets, eux, n’inspirent pas confiance de par leur largesse.

La fermeture éclair n’est pas pratique non plus à ouvrir et fermer : la tirette est vraiment trop petite, un effet exacerbé lorsque vous portez des gants. Je n’ai par exemple jamais rencontré ce problème sur la Decathlon Btwin 540.

Là où le blouson de Nakamura marque des points, c’est au niveau du confort : un effet cosy vous envahit rapidement. On s’y sent bien et confortablement emmitouflé : bref, c’est une veste agréable à porter, mais vraiment peu pratique à bien des égards, malheureusement.

Protection, imperméabilité et visibilité

Tuons le suspens d’emblée : cette veste Nakamura n’est pas faite pour la pluie. Aucune mention d’imperméabilité n’est faite par la marque française. Pour dénicher ce type de produit, nous pouvons vous orienter vers la parka Decathlon ultra-efficace en la matière.

Il n’empêche, nous avons tout de même circulé sous la pluie avec, sans pour autant prendre l’eau. Mais sur une longue distance, il se pourrait que vos sous-couches soient touchées en l’absence de tout traitement imperméable. Vous êtes prévenus.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une capuche existe : elle est rétractable et se trouve au niveau du col. Bonne nouvelle : elle est suffisamment large, ample et élastique pour passer par-dessus un casque urbain – un Cosmo Fusion en l’occurrence. Porter un casque audio avec est aussi possible, sans qu’elle ne vous compresse. Elle demeure en revanche très fine.

Le col arrière mérite peut-être d’être retravaillé : de nombreuses gouttes de pluie ont eu tendance à s’immiscer dans mon cou. Lorsqu’il est zippé et relevé jusqu’en haut, le col avant parvient à bien protéger le menton… mais le comprime un peu trop à mon goût. C’est un poil dommage.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La veste de Nakamura se pare de multiples bandes réfléchissantes : celles dans les poches qui se clippent sur le côté, une sur la capuche, deux au niveau des épaules et un dernier flap arrière à déscratcher depuis le bas de votre dos. Globalement et selon nos essais, elles sont efficaces et bien réfléchissantes. Sur ce point, difficile de les prendre en grippe. Un bon point.

Pour terminer, un passant pour caler un éclairage LED arrière est disponible pour ceux et celles qui souhaitent renforcer encore plus leur visibilité auprès des autres usagers.

Pour quelle saison et à quelle température ?

Nakamura fait une promesse : celle de porter sa veste par temps froid. Dans l’idée, le pari est globalement réussi. Disons que ce blouson est efficace même à des températures s’approchant des 6 degrés (en ressenti), à condition de multiplier les sous-couches (collant, veston, pull chaud, gants, tour de cou). De toute évidence, votre niveau de frilosité va aussi jouer sur votre résistance au froid.

Quand le mercure passe sous la barre des 5 degrés, un conseil : porter un véritable manteau d’hiver, au risque d’attraper froid le cas contraire. Cette veste est donc aussi bien adaptée à l’automne qu’au début du printemps, mais aussi en cas d’hiver tempéré (autour des 10 degrés, elle est parfaitement adaptée).

Bilan global : du bon et du moins bon

Pour 50 euros, la « Veste de cyclisme homme BLOUSON COMMUTING » de Nakamura répond aux promesses de la marque. À savoir une veste capable de résister au froid – jusqu’à 6 ou 7 degrés – et de renforcer votre visibilité grâce à de multiples bandes réfléchissantes disponibles un peu partout sur la veste.

Pour autant, plusieurs points bloquants ont terni notre expérience : ce vêtement n’a rien de pratique. Les bandes réfléchissantes sont pour la plupart mal placées (dans les poches, à scratcher au niveau des épaules), et ont tendance à beaucoup gêner au quotidien lorsque vous manipulez un sac à dos ou sortez des effets personnels de vos poches, par exemple.

Aussi, les tirettes des fermetures éclair sont trop petites pour pouvoir les manier avec aisance, lorsque le scratch des poches internes est bien trop résistant à notre goût. Pour autant, et c’est un point à souligner : une fois cette veste portée, on s’y sent bien. Le côté douillet est présent. Si vous la voulez, il faudra en tout cas fermer les yeux sur l’aspect pratique.

Prix et disponibilité

La « Veste de cyclisme homme BLOUSON COMMUTING » est disponible sur le site officiel d’Intersport au prix de 49,99 euros. Elle bénéficie parfois de soldes pour chuter à 34,99 euros.