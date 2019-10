Le fabricant de routeurs propose un nouveau venu, petit et d'entrée de gamme, dans son catalogue de systèmes de Wi-Fi maillés.

Quand on a une maison où le Wi-Fi ne passe résolument pas d’une pièce à l’autre, avoir des routeurs mesh peut être une vraie aubaine. Ces appareils se relaient le signal de l’un à l’autre pour assurer une bonne connectivité partout. Netgear, un des principaux fabricants de routeurs, vient d’officialiser un nouveau venu de sa gamme dédiée Orbi.

Portant le nom de RBK13, celui-ci se distingue par la taille de ses modules : de petits parallélépipèdes de 10 centimètres de côté et 7 centimètres de haut. C’est le même gabarit qu’un Google Wifi, et de quoi plus facilement se fondre en intérieur que les tours plus imposantes auxquelles Netgear nous avait habitué. Les modules fonctionnent sur un système en « étoile », avec un routeur principal et un à deux appareils satellites.

135 euros pour deux modules

Sur les spécifications techniques, le système peut débiter jusqu’à 400 mégabits par seconde sur la bande de 2,4 GHz, et jusqu’à 866 Mbps sur la bande de 5 GHz. À noter que le routeur principal ne dispose que de deux ports éthernet, dont un sera monopolisé pour se connecté au modem. Il ne sera donc possible d’y brancher qu’un seul appareil en filaire. Une configuration à un satellite doit pouvoir permettre de couvrir une surface de 280 mètres carrés.

Les nouveaux Orbis seront les moins chers de la gamme de Netgear, bientôt disponibles à 149 dollars (135 euros) pour un pack de deux modules et 229 dollars (210 euros) pour les trois. Le site de Netgear affiche une future configuration à quatre modules qui reste pour le moment « à venir ». Quant à la date de disponibilité, Amazon indique un lancement pour le 18 novembre.