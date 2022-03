L’application Nintendo Switch Online profite enfin d’une mise à jour : voici les nouveautés

L’application officielle Nintendo Switch Online a finalement bénéficié d’améliorations grâce à la version 2.0. Les plus gros changements concernent notamment la gestion des amis.

La firme de Kyoto avait lancé l’application mobile Nintendo Switch Online dès la création du service dédié pour jouer en ligne sur la Nintendo Switch. Sauf que depuis des années, cette appli, est, il faut bien l’avouer, assez peu utilisée par les joueurs. Elle permet notamment de lancer un chat vocal lors d’une partie en ligne avec ses amis, cette fonction n’étant étonnamment pas directement intégrée dans la console hybride.

En l’état, l’application est surtout utilisée pour des jeux comme Splatoon 2 (par exemple pour consulter ses statistiques) et Animal Crossing : New Horizons (pour le catalogue de motifs et pour discuter avec ses amis). Le troisième jeu pris en charge par l’appli est Super Smash Bros. Ultimate, pour lequel vous pourrez télécharger des stages créés par d’autres joueurs.

Les nouveautés de la mise à jour

Avec la version 2.0, l’application a tout d’abord bénéficié d’une refonte de son interface et de son design. Vous pourrez dorénavant voir précisément quels amis sont en ligne et à quoi ils jouent — comme ce qui se fait déjà sur la console. Il est aussi possible de modifier votre statut (en ligne/hors ligne) et quelles sont les personnes qui peuvent voir si vous êtes en ligne. Enfin, dernier ajout, vous aurez accès à votre code ami et pourrez le partager beaucoup plus facilement.

Si les améliorations sont toujours les bienvenues, il faut bien avouer que l’application a cependant, pour le moment, toujours assez peu de valeur ajoutée. Elle reste surtout utilisée pour ses fonctions de chat vocal lors des parties en ligne.

L’appli officielle Nintendo Switch Online est gratuite et disponible sur Google Play ainsi que sur l’App Store.

Nintendo Switch Online Télécharger Nintendo Switch Online gratuitement APK

