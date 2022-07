Il achète 40 000 euros d’actions pour poser une question à Nintendo

Le super fan de F-Zero n'a pas tout à fait obtenu la réponse qu'il espérait.

Aucune autre entreprise n’a de fans aussi fanatiques que Nintendo. C’est précisément ce qui est illustré avec ce fait-divers : un fan a posé une question à Nintendo après avoir dépensé 40 000 euros en actions. Comme le rapporte Business Insider, ce fan a acheté des actions d’une valeur de 5,6 millions de yens, soit l’équivalent d’environ 40 000 euros. Cela donne au nouvel investisseur un droit concret, celui de pouvoir s’adresser directement à la direction et poser des questions. C’est exactement ce qu’il a fait.

La série F-Zero aura-t-elle une suite ?

Lors de la réunion annuelle des investisseurs de Nintendo qui a eu lieu mercredi 29 juin, ce nouvel investisseur a profité de cette opportunité et a demandé au président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, si le groupe japonais envisageait de relancer certains titres des franchises préférées des fans, notamment F-Zero.

Cela fait plus de 15 années passées depuis la dernière version de la série et la question a donc attiré l’attention des fans. L’investisseur a souhaité rester anonyme et est simplement connu sous son nom d’utilisateur Twitter : Momiji. Il se décrit comme un « fan inconditionnel », « Je joue aux jeux Nintendo depuis que je suis enfant (…) je ne me lasse pas de cette sensation de vitesse sur le jeu F-Zero. ».

Après avoir posé la question sur F-Zero, le président de Nintendo a bel et bien répondu : « Merci d’avoir demandé, mais… non. ». Shinnya Takahashi, directeur général de Nintendo, était un peu plus optimiste, mais s’est abstenu de promettre quoi que ce soit.

Nintendo a récemment mis en ligne le jeu F-Zero X, un vieux jeu Nintendo 64 ajouté au service d’abonnement Nintendo Switch Online. Le dernier F-Zero était F-Zero Climax sur Game Boy Advance, sorti exclusivement au Japon en 2004.

