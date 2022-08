Nintendo : une manette universelle qui fonctionnerait avec Xbox et PlayStation

L'ancien patron charismatique de la branche américaine de Nintendo, Reggie Fils-Aime, s'est laissé aller à une petite confidence sur un projet secret de Nintendo. Il aimerait bien que ce projet aboutisse : une manette universelle compatible avec les consoles Xbox et PlayStation.

Le magazine Inverse réalise en ce moment une série d’interviews de grands cadres du jeu vidéo pour comprendre leur vision de l’industrie. Après le passage de Naoki Yoshida, producteur à succès de Final Fantasy XIV et Final Fantasy XVI, c’est au tour de Reggie Fils-Aimé de passer devant les journalistes. L’ancien président de Nintendo of America avait quelques révélations à faire.

Une manette à l’image du Adaptive Controller

Il revient durant l’interview sur son départ de Nintendo en 2019. À ce moment, Nintendo faisait visiblement partie d’une « initiative » à l’échelle de l’industrie de laquelle l’Adaptive Controller de Microsoft était : « comme un point de départ pour créer quelque chose qui ne dépendrait d’aucune plateforme et qui serait adaptable par n’importe quel consommateur ».

L’Adaptive Controller est une manette lancée par Microsoft en 2018 conçue pour être compatible avec les consoles Xbox et les PC sous Windows, mais aussi plus largement d’autres services comme Google Stadia. Elle permet de faciliter l’accès au jeu pour des personnes en situation de handicap physique. L’Adaptive Controller a été souvent acclamé depuis son lancement comme un vrai coup de pouce à l’accessibilité dans le jeu vidéo, au-delà de certaines campagnes de communication. Sa force réside dans une compatibilité avec des périphériques existants dans le domaine.

Reggie Fils-Aimé décrit plus clairement le projet de Nintendo en 2019 : « Imaginez une manette adaptative sur laquelle vous pourriez jouer avec votre dernière plate-forme Xbox, PlayStation ou Nintendo. C’est ce à quoi nous travaillions il y a trois ans ».

Malheureusement, impossible de savoir si depuis 2019, Nintendo a continué ce projet ou non. Il est fréquent pour des entreprises de cette taille de travailler et d’abandonner des idées. Reggie Fils-Aimé espère toutefois que cela pourra aboutir « Mais aussi, j’espère que le contrôleur – et la capacité de ce contrôleur à se connecter à tous les différents systèmes – sera lancé et partagé avec les consommateurs le plus rapidement possible. ».

Reste à savoir quand et comment un tel produit pourrait être dévoilé.

