La console la plus populaire de l’histoire en France ne surprendra personne

La Wii n'est plus la console de jeu la plus vendue de l'histoire en France. Nintendo est parvenu à battre son propre record.

Sur sa génération, la Wii s’était imposée comme la console de jeu de tous les raccords. Avec son motion gaming facile à prendre en main, elle avait ouvert le jeu vidéo à une flopée de nouveaux joueurs et joueuses.

Plus de 10 ans après, c’est au tour d’une nouvelle console de s’imposer comme la console la plus populaire du marché français : la Nintendo Switch.

7 millions de ventes en France

Avec 1 million de ventes en plus en 2022, la Nintendo Switch cumule désormais 7 millions d’exemplaires écoulés depuis son lancement en 2017. Elle devient ainsi la console la plus populaire de l’histoire du marché, devant les PlayStation de Sony.

Comme le rapporte Chloé Woitier pour Le Figaro, la PlayStation 4 culmine à 6 millions de machines en France. Avec ce succès « près d’un quart des foyers français est désormais équipé d’une ou plusieurs Switch ».

Car c’est bien la grande différence avec une console de salon comme la PlayStation ou la Wii : Nintendo peut vendre plusieurs de ses Switch au même foyer grâce à son caractère hybride. On pense notamment aux enfants qui peuvent recevoir chacun un exemplaire de la console, permettant le jeu en multijoueurs plus facile.

Les ventes de la console en 2022 ont notamment été portées par les jeux Pokémon, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet en fin d’année (701 000 ventes), et Légendes Pokémon : Arceus (575 000 ventes) en début d’année. Mais, il y a aussi la réussite de Nintendo Switch Sports (425 000 ventes), qui reprend le succès de Wii Sports en son temps.

Une année 2023 très forte

La belle aventure de la Nintendo Switch ne devrait pas dévier sa course en 2023. La firme prévoit en effet de beaux moments pour son écosystème entre le lancement très attendu de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en mai 2023 ou le premier film d’animation adapté de Super Mario Bros, qui sera diffusé à partir d’avril au cinéma.

On peut également pêle-mêle mentionner les lancements de Fire Emblem Engage, Theatrhythm Final Bar Line, Octopath Traveler 2 et Pikmin 4 qui devraient apporter encore d’autres publics à la plateforme cette année.

