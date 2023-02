Game Boy et Game Boy Advance sur Nintendo Switch : prix, jeux disponibles… Tout ce qu’il faut savoir

Nintendo a annoncé une offre pour jouer à des jeux Game Boy et Game Boy Advance. Voici comment en profiter et pour quels prix.

Grosse annonce ce mercredi 8 février lors du Nintendo direct portant sur les jeux de la première moitié de 2023. Si l’on a vu moult bandes-annonces, y compris celle du prochain The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la nostalgie était aussi à l’honneur avec des remakes HD en tout genre.

Et comme la nostalgie semble payer, Nintendo continue son processus de recyclage de ses anciennes consoles en ajoutant la Game Boy et la Game Boy Advance au Nintendo Switch Online. Voici la liste complète des jeux pour chaque plateforme au moment du lancement.

Jeux sur Game Boy au lancement :

Tetris ;

The Legend of Zelda : Link’s Awakening DX ;

Super Mario Land 2 ;

Kirby’s Dream Land ;

Metroid 2 ;

Wario Land 3 ;

Game & Watch Gallery 3 ;

Gargoyle’s Quest ;

Alone in the Dark : The New Nightmare.

Notons que d’autres jeux à venir ont été montrés lors de la conférence comme The Legend of Zelda Oracle of Ages et Oracle of Seasons, ou encore Pokemon Trading Card Game et Kirby Tilt ‘n’ Tumble.

Jeux sur Game Boy Advance au lancement :

Super Mario Advance 4 ;

WarioWare, Inc. ;

Kuru Kuru Kururin ;

Mario Kart : Super Circuit ;

Mario & Luigi : Superstar Saga ;

The Legend of Zelda : The Minish Cap.

Comment en profiter ?

Accrochez-vous, car comme souvent avec Nintendo et les fonctionnalités en ligne, rien n’est simple. Nous vous conseillons de lire la totalité des trois paragraphes suivants pour faire le bon choix.

Pour utiliser les jeux de consoles rétro Nintendo, il faut impérativement être abonné au Nintendo Switch Online. En individuel, celui-ci coûte 20 euros pour une année. Mais si vous avez des amis ou des proches qui souhaitent s’abonner aussi, vous pouvez souscrire un abonnement familial et les inviter à vous rejoindre pour partager l’addition (jusqu’à 8 personnes). Pour une année, celui-ci coûte 35 euros.

Cependant, avec l’abonnement Online, vous ne pourrez jouer qu’à la GameBoy, la NES et la Super NES comme consoles rétro. Pour la N64, la Mega Drive et désormais la Game Boy Advance, il faut souscrire un pack additionnel en plus de l’abonnement online, qu’il s’agisse de l’abonnement familial ou individuel. Ce pack donne aussi accès aux courses supplémentaires dans Mario Kart 8 Deluxe et aux DLC d’Animal Crossing et Splatoon 2.

Là, l’addition monte immédiatement puisqu’il est impossible de ne pas souscrire pour un an pour ce pack additionnel. Pour un abonnement individuel avec pack additionnel, vous passez de 20 à 40 euros. Pour un Abonnement famille, le pack fait monter le prix de 35 à 70 euros. Le prix de la nostalgie sans doute.

