Coronavirus : Nintendo déconseille de nettoyer la Switch avec de l’alcool

Véritables nids à microbes, nos appareils électroniques nécessitent une attention particulière en cette période de pandémie mondiale. Pour lutter contre la diffusion du coronavirus, Nintendo délivre quelques conseils pour bien nettoyer la Switch. Attention, alcool interdit !

Alors que le Président de la République vient d’annoncer le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai, la lutte contre le coronavirus se poursuit. Depuis plus d’un mois, nous développons de nouveaux réflexes afin de limiter la diffusion du virus. Si le lavage de mains régulier reste le geste barrière le plus efficace, les autorités sanitaires conseillent de nettoyer régulièrement les surfaces que l’on touche souvent, notamment les produits électroniques comme les smartphones, les PC ou les consoles de jeu.

Au Japon, face aux questions des utilisateurs, Nintendo a publié quelques conseils (sur Twitter) pour nettoyer la Switch sans l’abîmer.

Règle n°1 : pas d’alcool

Quoi de plus efficace que l’alcool pour désinfecter une surface ? Rien, en réalité. Sauf lorsqu’il s’agit de la Nintendo Switch ou Switch Lite. Le géant nippon déconseille en effet d’utiliser ce liquide pour nettoyer sa console. Selon lui, l’emploi de l’alcool « pourrait décolorer ou déformer le plastique » (de la console elle-même ou des Joy-Con), la rendant, de fait, inutilisable. Autant dire qu’en plein confinement (et juste après la sortie d’Animal Crossing) cela se rapprocherait d’une catastrophe interplanétaire. On exagère à peine.

Et les lingettes sans alcool alors ? Nintendo est catégorique : cette solution peut aussi détériorer le plastique. Selon le constructeur, l’unique méthode de nettoyage repose sur l’application d’un chiffon doux qui ne retire que les poussières. Aucune efficacité donc contre le coronavirus.

Pour éviter la diffusion du virus, Nintendo recommande donc tout simplement de respecter à la lettre les gestes barrières, particulièrement le lavage de mains. Il conseille de bien se désinfecter les mains avant et après avoir utilisé la Switch et de demander aux différents utilisateurs susceptibles de s’en servir d’adopter les mêmes réflexes.

Les autorités sanitaires recommandent également d’éviter de porter les mains à la bouche et aux yeux avant d’avoir procédé à une désinfection des mains, ces zones étant propices à la transmission du virus. Prudence donc.