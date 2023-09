L’un des plus grands concurrents de Tesla dévoile un smartphone ultra performant

Le fabricant de voiture Nio, connu pour sa voiture avec plus de 1000 km d'autonomie, se lance dans un nouveau marché que l'on connait bien : le smartphone.

Cela fait déjà quelques années que l’on suit les aventures de Nio. Cette jeune marque chinoise s’est déjà positionnée comme un grand concurrent de Tesla grâce à sa voiture électrique qui promet 1000 km d’autonomie.

Aujourd’hui, la marque explore un nouveau marché, celui du smartphone, avec un Nio Phone plein de promesses.

Un nouveau fleuron chinois

Le Nio Phone reprend tout ce que l’on attend d’un smartphone haut de gamme en 2023. La marque annonce ainsi une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage. L’écran Amoled fabriqué par Samsung a une diagonale de 6,81 pouces avec une définition « 2K » et un taux de rafraichissement de 1 à 120 Hz.

La promesse d’une autonomie très élevée devrait être une fois de plus au rendez-vous grâce à une batterie de 5200 mAh et une charge rapide de 66W en filaire ou 50W par induction.

Nio fait un choix intéressant concernant son module photo en pariant sur trois appareils, tous dotés d’un capteur de 50 mégapixels. D’après la marque, chaque appareil est l’appareil photo principal du smartphone.

grand-angle 23 mm : IMX707, 1/1,28 avec stabilisation optique

ultra grand-angle 15 mm : IMX766, 1/1,56

téléobjectif 65 mm : IMX890, 1/1,56 avec stabilisation optique

Le constructeur a aussi prévu sa propre interface SkyUI qui devrait notamment proposer une synergie avec les véhicules de la marque. Par exemple la possibilité de déverrouiller son véhicule Nio, même 48h après l’extinction de la batterie.

Un prix élevé

Pas question de faire du Xiaomi, le Nio Phone n’est pas un smartphone low cost, et veut jouer dans la cour des grands. La marque annonce un prix de départ à 6499 yuans, soit 837 euros HT pour le modèle 512 Go et 12 Go de RAM. C’est un prix que l’on peut juger agressif face aux meilleurs du secteur, mais sans pour autant passer dans le low cost.