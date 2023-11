Niu dégaine trois motos électriques prometteuses et pour tous les usages

Niu sort la grosse artillerie et présente trois nouvelles motos électriques au salon de Milan. Moto-cross, roadster ou petit modèle taillé pour la ville : il y en a pour tous les goûts !

Connu pour ses trottinettes et ses scooters électriques, Niu diversifie aujourd’hui son offre avec non pas une mais trois nouvelles motos : la XQi3, la SQi et la RQi. Chaque modèle a un profil bien différent, ce qui va permettre à Niu de couvrir une bonne partie du marché de la moto électrique de petite cylindrée.

Niu RQi, le nouveau fleuron de la marque

La RQi n’est pas nouvelle en soi, car sa première apparition remonte à l’année 2020. Le projet a manifestement pris du retard et il aura donc fallu attendre 3 ans pour que Niu reparle de cet intéressant modèle, qui viendra notamment concurrencer la Yadea Keeness VFD.

Accessible avec une formation 125, la RQi est propulsée par un moteur de 5 kW (7,5 kW en pic), relié à la roue arrière par une chaîne. Elle atteint la vitesse maximale de 110 km/h et pourra donc s’aventurer sans problème sur le périphérique. Ses deux batteries de 2,59 kWh (pour une capacité totale de 5,12 kWh) sont amovibles, mais chacune d’elle pèse tout de même 23 kilos ! Le poids total de la moto avec batteries s’élève à 186 kilos.

Pour ce qui est de l’autonomie, Niu promet entre 95 et 105 km. Ce chiffre variera évidemment en fonction du style de conduite et du mode sélectionné (Eco, Dynamic, Sport ou Ultraboost). La recharge des deux batteries s’effectue en 7 heures.

Cette nouvelle moto électrique chinoise pourra recevoir des mises à jour à distance. La liste des équipements de série est fournie, avec pêle-mêle un contrôle de traction, un freinage à disques avec ABS, un système de démarrage sans clé ainsi qu’une navigation GPS. La RQi est en outre dotée d’un système de détection d’impact, mais le fonctionnement de celui-ci n’a pas été expliqué.

En Europe, la SQi sera vendue 7 999 euros. Elle doit arriver dans les concessions de la marque au premier trimestre 2024.

Niu SQi, une petite moto originale et sans prétention

Face à une RQi agressive mais finalement assez classique, la SQi se démarque par l’originalité de son design. Ce drôle d’engin adopte une philosophie complètement différente : il est plus simple, moins cher mais également moins performant.

Bridée à 45 km/h, la SQi utilise un moteur roue de seulement 0,4 kW. Une puissance faible, très faible même (à titre de comparaison, le NQi Sport 50 cc dispose d’un moteur de 1,8 kW), due au fait que l’engin a d’abord été pensé comme un vélo. Néanmoins, un responsable de la marque a confié aux journalistes de Cleanrider que la puissance en crête du SQi serait portée à au moins 1,5 kW en Europe.

Si l’on en croit la marque chinoise, l’autonomie du SQi atteint 95 km. Cette prévision paraît néanmoins peu réaliste au regard de la taille de la batterie (1,34 kWh). Cette dernière est bien entendu amovible et se recharge en 6,5 h.

La SQi cache deux rangements latéraux dans ses carénages. Malgré son caractère acétique, elle dispose d’un équipement correct, qui comprend notamment un port USB et un système de déverrouillage Bluetooth.

Le lancement en Europe est programmé pour l’année 2024. Le tarif n’est pas encore connu.

La Niu XQi3 pour se mettre au vert

Avec la XQi3, Niu se lance sur le marché de la moto-cross électrique et vient concurrencer des marques comme Sun Bee ou Caofen. Dans sa version Wild non homologuée pour la route, ce modèle atteint la vitesse maximale de 75 km/h. Son moteur de 3,5 kW peut fournir jusqu’à 8 kW en crête. La batterie, toujours amovible, pèse 15,3 kilos et affiche une capacité de 2,3 kWh. Elle garantit une autonomie théorique de 70 km et se recharge en 5,3 heures.

Niu prévoit aussi de commercialiser une version homologuée pour la route, dotée de rétroviseurs, de clignotants et d’un support de plaque. Cette XQi3 Street est par contre bridée à 45 km/h, bien qu’elle embarque le même ensemble moteur / batterie que le modèle off-road. En ce qui concerne l’autonomie, le constructeur avance là aussi le chiffre de 70 km.

Les deux versions disposent de roues de 19 pouces et partagent la même partie cycle (cadre en aluminium, freins à disque avant et arrière, suspensions KKE réglables). Elles sont équipées d’un écran TFT couleurs et peuvent être reliées à l’application Niu. Vendues à partir de 5 999 euros, les XQi3 Wild et Street arriveront en Europe en mai 2024.