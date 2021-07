Le Nokia 6310 est réinterprété, 20 ans après son lancement

HMD Global continue de nous noyer sous les anciennes références de Nokia. Cette fois-ci, c'est le Nokia 6310 qui est réinterprété.

Peu d’entre vous s’en souviennent, mais le Nokia 6310 a marqué son époque. Comme la plupart des téléphones Nokia à l’époque, il était imposant, résistant et tellement classe. Ce GSM s’intégrait même dans la Mercedes-Benz S-Class (W220) : c’était le premier téléphone à intégrer une connectivité Bluetooth. Toute une époque.

20 ans après, le 6310 est réinterprété par Nokia. Le téléphone portable sera vendu début août au prix (sans engagement) de 63,10 euros. HMD Global continue de servir le segment des téléphones simples, que l’on appelle également feature phone.

Pas de 3G, ni de 4G, mais du Bluetooth 5.0

Autant dire que ce dernier n’a plus grand-chose à voir avec le téléphone original. Il est vert foncé, jaune ou noir. L’écran fait 2,8 pouces en définition QVGA (320 x 240 pixels). Cela peut faire sourire en 2021, mais c’est mieux que l’écran de 1,80 pouce en définition 120 x 160 pixels de l’époque.

Le Nokia 6310 2021 est également un smartphone 2G, pas de 4G ni de 3G, qui utilise les réseaux GSM à 900 et 1800 MHz. Le 6310 se concentre sur d’autres domaines qui entraînent des coûts plus élevés. En plus de l’écran plus grand, il supporte le Bluetooth 5.0, le WLAN et l’A-GPS. Il y a aussi une radio FM intégrée et un lecteur MP3, qui nécessite une carte microSD.

Avec 0,3 mégapixel, l’appareil photo a également une définition nettement plus élevée que le Nokia 110 4G (0,08 Mpx). Le flash LED à l’arrière peut également être utilisé comme lampe de poche.

Nokia annonce une autonomie de la batterie (que l’on peut enlever) de 1 150 mAh jusqu’à 21,7 jours en veille double SIM et jusqu’à 19,45 heures en conversation avec deux cartes SIM. Enfin, bien sûr, le jeu Snake a également été réinstallé.