Ce téléphone Nokia intègre des écouteurs true wireless

Nokia présente une nouvelle gamme de téléphones portables. Le Nokia 5710 XpressAudio a la particularité d'intégrer directement des écouteurs.

Les écouteurs true wireless, ceux qui ressemblent aux Apple AirPods, sont devenu en quelques années tellement commun que toutes les marques ou presque en proposent. Ce sont des produits qui coûtent très peu cher à concevoir (puisqu’il suffit de s’associer à un constructeur chinois en marque blanche) et peu cher à produire. On les retrouve maintenant dans des appareils un peu plus ubuesques, on pense notamment à Lenovo qui intègre des écouteurs directement dans un PC portable.

Cette fois, c’est le fabricant finlandais HMD et la marque Nokia qui s’y colle avec l’annonce du Nokia 5710 XpressAudio.

Un téléphone portable dédié à la musique

Il ne s’agit pas d’un smartphone, mais d’un téléphone portable classique tournant sous l’OS S30+. Sans être un smartphone, le produit intègre tout de même un SoC Unisoc T107 avec 128+48 Mo de stockage, et un lecteur de carte mémoire. Parmis les fonctions modernes, il y a aussi le Bluetooth 5.0 et la 4G LTE double SIM. Pour le reste, on a une batterie amovible de 1450 mAh et un antique port micro USB que l’on pensait définitivement disparu.

Bien sûr, la particularité de ce téléphone, c’est donc ces deux écouteurs true wireless intégré directement au téléphone. Associé avec la capacité de lire la radio FM et des mp3, l’appareil se veut être un hybride entre un lecteur dédié à la musique et un téléphone portable.

Le Nokia 5710 XpressAudio sera commercialisé à partir de 89,99 euros, prix conseillé en Europe.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.