Ce smartphone promet d’avoir une autonomie folle et une bonne réparabilité en gardant un prix mini

Nokia lance un nouveau smartphone avec de belles promesses : réparabilité, grosse autonomie et prix accessible. HMD a soigné sa copie.

Nom de code Shadow, le nouveau Nokia G42 5G veut faire de l’ombre au reste du marché entrée de gamme. Avec son prix de 229 euros, il aura fort à faire pour convaincre face aux meilleurs smartphones de Xiaomi. Pour cela, la marque finlandaise continue sa stratégie de la réparabilité et de l’autonomie et le moins que l’on puisse dire c’est que le travail a été bien fait.

Trois jours d’autonomie et un partenariat iFixit

Grâce à une batterie de 5000 mAh et une puce Qualcomm Snapdragon 480+ qui promet de consommer très peu d’énergie, Nokia annonce une autonomie capable d’atteindre les trois jours. Il est rare de voir des fabricants promettre autant sur cette catégorie de produit. On a en plus le droit à une charge rapide 20W.

Nokia renouvelle également son partenariat avec iFixit. Nous avions pu essayer un démontage en règle du précédent modèle lors du Mobile World Congress et nous avions été plutôt convaincus. Il s’agit de pouvoir facilement démonter et réparer l’écran du téléphone, sa batterie et le port de charge. Une belle avance sur les obligations que veut mettre en place l’Union européenne, mais aussi sur les géants du secteur.

Pour rappel, la collaboration avec iFixit passe par la publication de guide de réparation et la mise en vente de pièces détachées. Il faut compter entre 25 et 55 euros pour un kit selon que l’on souhaite changer le port, la batterie ou l’écran. Côté durabilité, HMD Global promet que son smartphone sera maintenu à jour pendant 2 ans, c’est-à-dire d’Android 13 jusqu’à Android 15, avec trois ans de mises à jour de sécurité mensuelle.

Pour le reste, on est devant un smartphone entré de gamme assez classique : écran de 6,56 pouces HD+, 4 à 6 Go de RAM, lecteur de microSD, USB Type-C, port jack 3,5 mm et certification IP52. Un lecteur d’empreinte est présent au niveau du bouton d’alimentation. Un téléphone qu’il sera probablement difficile de recommander pour ses caractéristiques face au dernier Xiaomi, mais dont la démarche mérite d’être saluée. Une démarche qui pourrait convaincre les plus soucieux de la durabilité de leurs produits qui ne veulent pas céder à la course aux prix cassés et aux caractéristiques.

