Nokia passe le premier appel téléphonique « immersif » au monde, mais c’est quoi ?

Le PDG de Nokia, Pekka Lundmark a passé un appel téléphonique utilisant une technologie "audio et vidéo immersifs". La promesse selon l'entreprise d'aller vers des appels de meilleure qualité créant des interactions plus réalistes.

Ce lundi 10 juin 2024, le PDG de Nokia a passé le premier appel téléphonique « immersif » au monde, selon Reuters. Cette nouvelle technologie « audio et vidéo immersifs » est censée créer des appels de meilleure qualité et rendre les interactions plus réalistes.

De la 2G à la 5G

Nous vous présentons « l’avenir des appels vocaux », a déclaré Pekka Lundmark. C’est dans la même salle où était présenté en 1991 le premier appel en 2G que le PDG de Nokia a dévoilé son innovation. Aujourd’hui, le son des appels provenant des smartphones est monophonique : cela compresse l’audio, rendant le son plus plat et moins détaillé. La nouvelle technologie de Nokia permettrait d’avoir un son en 3D. Vous pourriez entendre votre interlocuteur comme s’il se trouvait dans la même pièce que vous. « Il s’agit du plus grand progrès dans l’expérience des appels vocaux en direct depuis l’introduction de l’audio téléphonique monophonique utilisé aujourd’hui dans les smartphones et les PC » a déclaré Jenni Lukander, président de Nokia Technologies.

Cet appel a été passé via un smartphone que l’on retrouve dans le commerce tout en utilisant un réseau public 5G. Gage d’une technologie qui pourrait être accessible avec nos appareils actuels. La grande majorité de nos smartphones possédant deux microphones, cette technologie pourrait s’y intégrer, indique la direction.

De multiples usages

Au-delà d’une conversation unique avec une autre personne, ce dispositif pourrait être employé dans des conférences téléphoniques. Les voix des différents participants pourront être différenciées en fonction de leur emplacement spatial, a confié Jyri Huopaniemi, responsable de la recherche audio chez Nokia Technologies. Une technologie qui pourrait s’étendre à l’avenir à d’autres dispositifs : on peut penser à l’Apple Visio Pro et ses six microphones. L’immersion audio et vidéo prendrait alors un autre élan.

Selon l’entreprise, cette technologie est « en train de se standardiser ». Il faut maintenant attendre que les fournisseurs de réseaux, les fabricants de puces ou encore les constructeurs de téléphone portable implémentent cette fonctionnalité. Le déploiement de cette avancée pourrait donc prendre quelques années.