Un prototype Nokia datant d’avant le rachat de la marque par Microsoft se retrouve aujourd’hui sur eBay au prix de 2000 dollars. Le smartphone tourne sous Android et a l’avantage d’être très compact malgré sa fiche technique obsolète.

Le Nokia Ion Mini n’a jamais été officiellement commercialisé. Et pourtant, on en trouve aujourd’hui un exemplaire vendu à 1999 dollars sur eBay, comme l’a remarqué Roland Quandt de WinFuture. Ce qui est intéressant c’est que le produit tourne sous Android alors que le design laisse clairement entendre qu’il a été conçu il y a quelques années.

WinFuture avance même qu’il s’agit d’un prototype précédant le rachat de la marque finlandaise par Microsoft, en 2013. Alors que les smartphones aujourd’hui ont tendance à être de plus en plus grands, la compacité du modèle que l’on voit dans les photos ci-dessous pourrait vraiment intéresser les utilisateurs et utilisatrices aux petites mains ou qui n’ont pas les poches assez grandes pour y ranger leur téléphone.

L’annonce eBay montre le smartphone sous toutes ses coutures, mais ne révèle malheureusement pas ses dimensions exactes. Il est toutefois plus petit qu’un iPhone 5s et cela peut vous donner une bonne estimation de sa taille. Cela n’est pas sans rappeler la philosophie de la marque Palm qui revit elle aussi sur Android.

Une fiche technique dépassée

L’écran allumé sur CPU-Z permet de voir que le Nokia Ion Mini est propulsé par un Snapdragon 400 avec quatre cœurs cadencés à 1,2 GHz. À cela s’ajoutent 1 Go de RAM et 8 Go de stockage… On n’a pas affaire à une bête de course. On peut toutefois insérer une carte microSD.

L’écran jouit d’une définition de 800 x 480 pixels pour une diagonale inconnue. Côté logiciel, Android 4.3 Jelly Bean est de la partie. Autant dire que tous ces éléments de la fiche technique n’ont absolument rien de rajeunissant. Enfin, notons qu’il y a un unique capteur photo au dos.