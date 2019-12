Nokia 7.2 : un bon smartphone à glisser au pied du sapin cette année

Avec un tarif sous la barre des 300 euros, un design particulièrement soigné et une fiche technique généreuse, le Nokia 7.2 est l’un des smartphones de milieu de gamme que l’on peut chaudement recommander quand il s’agit de le placer sous le sapin.

Depuis le début du mois de décembre, tous les membres d’Humanoid présentent un smartphone, un jeu, un livre ou un produit qu’ils conseillent pour Noël. Ce calendrier de l’avent est aujourd’hui consacré au Nokia 7.2.

Le Nokia 7.2, une valeur sûre de cette fin d’année

Le Nokia 7.2 est un smartphone de milieu de gamme lancé à la fin du mois de septembre en France. Le Nokia 7.2 est un smartphone qui possède de nombreux arguments convaincants. À commencer par son design. Il bénéficie en effet d’un écran borderless de 6,4 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau qui abrite la caméra frontale. Il s’agit d’un écran IPS LCD à la fois très lumineux et bien calibré.

Nokia a su insuffler sa touche sur ce téléphone. C’est un appareil très confortable à prendre en main avec sa coque en verre poli dont le toucher rappelle celui de l’iPhone 11 Pro. Nokia a surtout intégré des fonctionnalités intelligentes à son téléphone. À l’instar d’une LED de notifications située sur le bouton de mise en marche, sur la tranche droite de l’appareil. À gauche se trouve un bouton dédié à Google Assistant. En une pression vous pouvez poser n’importe quelle question au bot de Google.

Le Nokia 7.2 dispose également d’une fiche technique qui flirte avec le haut de gamme. Le smartphone dispose ainsi d’un triple capteur photo dont les objectifs ont été conçus en collaboration avec Zeiss, un spécialiste de l’optique. Ce triple capteur photo se décompose en une caméra principale de 48 MP, une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels, pour le mode portrait.

Enfin, sous le capot se trouvent des composants capables de tenir quelques années. Outre un Snapdragon 660 associé à 4 Go de RAM, le Nokia 7.2 dispos de base de 128 Go d’espace de stockage, que l’on peut d’ailleurs encore étendre à l’aide d’une carte micro-SD. Port USB Type-C, port jack, il possède également toute la connectique que l’on peut attendre d’un smartphone de 2019.

Un smartphone fait pour durer

Dernier point important à prendre en compte : le Nokia 7.2 bénéficie du programme Android One. Cela signifie d’une part que son interface est épurée et ne comporte aucune application inutile. D’autre part, cela lui garantit des mises à jour régulières, suivies directement par Google. Une garantie que certains constructeurs chinois ne peuvent plus toujours maintenir aujourd’hui…

Lancé il y a quelques semaines au prix de 349 euros, le Nokia 7.2 se trouve aujourd’hui sous la barre des 300 euros. Il bénéficie en effet actuellement d’une ODR de 30 euros valable jusqu’au 31 décembre. Elle permet de faire chuter le prix du téléphone à 299 euros, que ce soit à la Fnac ou chez Darty.