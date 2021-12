Cryptomonnaie, neutralité carbone et version noire : Nothing veut bouleverser la donne avec ses ear (1)

Quelques mois après avoir sorti son tout premier produit, des écouteurs sans fil avec réduction active de bruit à moins de 100 euros, Nothing fait à nouveau parler de lui avec les mêmes ear (1), mais cette fois tout en noir. Une petite nouveauté qui s’accompagne d’autres orientations de la firme : des écouteurs neutres en carbone que vous pouvez aussi payer en cryptomonnaie.

Cela aurait pu être une annonce en grande pompe pour un tout nouveau produit. Fondamentalement, ce n’est que la présentation d’un nouveau coloris pour des écouteurs true wireless. Pourtant, Nothing semble avoir jeté toutes ses armes dans la bataille et donné la tonalité de sa ligne de conduite : être différent, mais toujours transparent sur ses actions.

Ce mercredi, le nouveau venu dans le monde de l’audio a dévoilé une nouvelle version de ses écouteurs Nothing ear (1), quelques mois seulement après avoir lancé son tout premier modèle à l’été. Les premiers voulaient miser sur la transparence du design comme des composants, histoire de montrer que la nouvelle firme de Carl Pei (ex-OnePlus) n’avait rien à cacher. Cette fois-ci, ils plongent du côté obscur de leur force.

Tout noir, mais toujours transparent sur le produit

Les nouveaux Nothing ear (1) sont désormais noirs, aussi bien au niveau du design des écouteurs sans fil que du boîtier, qui reste encore quelque peu transparent. Mais à l’intérieur, le produit comme l’aspect mise sur du noir mat, avec une finition légèrement fumée.

Pour le reste, rien ne change et ce sont toujours les excellents écouteurs qui avaient su nous séduire avec leur grosse autonomie, leurs transducteurs de 11,6 mm et leur réduction active de bruit, pour seulement 99 euros.

Cependant, ce nouveau design très élégant s’accompagne d’une annonce intéressante pour une si jeune entreprise : les ear (1) sont désormais neutres en carbone. Nothing a travaillé avec des spécialistes reconnus à l’international pour évaluer et neutraliser les émissions de son produit, et les compenser, sans expliquer totalement comment. Un sujet pris à bras le corps par de nombreuses entreprises de la tech ces derniers mois.

Par « volonté de transparence », le spécialiste de l’audio indique que le niveau de l’empreinte carbone de 1,78 kg sera indiqué sur une étiquette apposée sur la boîte des ear (1).

Cryptomonnaies acceptées pour s’offrir des Nothing ear (1)

Les Nothing ear (1) noirs seront mis en vente à 99 euros le 13 décembre à 12h sur le site de la marque. En France, il sera possible de les obtenir à partir du 8 décembre au concept-store Kith à Paris et sur son site, ainsi que sur le site de Legacy, le concept-store de l’Hôtel Barrière de Paris.

En France comme de nombreux pays européens ou encore aux États-Unis, il sera même possible de régler son achat en cryptomonnaie. Nothing a annoncé qu’il accepterait les paiements en Bitcoin, Ethereum, USD Coin et Dogecoin pour le lancement de son produit. Rien n’indique en revanche que l’empreinte carbone due au minage de ces cryptomonnaies soit neutralisée par le constructeur.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.