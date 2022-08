Le Nothing phone (1) va se faire plus discret la nuit

Une mise à jour mineure de Nothing OS est en cours de déploiement sur le phone (1). Bien que modeste en nouveautés, elle apporte quelques améliorations intéressantes pour l’interface et peaufine la recharge avec certains chargeurs.

Nothing entame cette semaine le déploiement de Nothing OS 1.1.2 sur son phone (1). Cette mise à jour mineure du système (38,28 Mo seulement) permet à la marque d’améliorer quelques éléments d’interface sur son premier smartphone, mais aussi d’optimiser les performances de l’appareil en termes de recharge avec certains chargeurs. Rappelons que Nothing avait déjà ajouté quelques fonctionnalités à son mobile au travers d’une première mise à jour, déployée fin juillet.

Avec cette nouvelle update, la marque modifie légèrement le mode Always-on du Phone (1). Sur ce mode, le programme personnalisé est désormais actif par défaut pour permettre à l’affichage permanent de s’éteindre automatiquement la nuit. Bien entendu, l’utilisateur garde la main : il pourra repasser sur une activation continue (jour et nuit) du mode Always-on s’il le souhaite, en passant simplement par les réglages.

Une petite mise à jour, certes, mais pas si anecdotique que ça

Nothing OS 1.1.2 apporte également une nouvelle option permettant de faire apparaître, en bougeant légèrement le téléphone, l’icône d’empreinte digitale même lorsque l’écran est éteint. Cette fonctionnalité semble toutefois, à ce stade, ne pas fonctionner correctement sur tous les appareils, souligne GSMArena. Quoi qu’il en soit, Nothing a aussi optimisé le lecteur d’empreintes digitales pour permettre un déverrouillage un peu plus rapide du téléphone.

La marque explique aussi avoir amélioré les performances de recharge de son Phone (1) avec les chargeurs fournis par des marques tierces. Une nouveauté à laquelle s’ajoute la correction du bug en lien avec les codecs Bluetooth, observé par certains utilisateurs. D’autres corrections de bugs mineurs sont enfin évoquées, au même titre qu’une amélioration globale de la stabilité de l’OS.

Notons néanmoins que certains soucis signalés sur Nothing OS ne sont toujours pas corrigés. On pense notamment au problème de qualité audio remarqué par certains testeurs, mais aussi au manque de fiabilité de la reconnaissance faciale. Croisons les doigts pour qu’en la matière, la prochaine mise à jour soit la bonne.

