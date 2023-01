Nothing ear (2) en approche : jouons au jeu des… 3 différences

Le leaker OnLeaks et le site SmartPrix ont mis en ligne des images marketing des prochains écouteurs de Nothing, les ear (2). Au programme, des écouteurs à réduction de bruit très semblables aux premiers modèles.

L’actualité est riche pour Nothing. Alors que le constructeur britannique a confirmé, lundi 30 janvier, qu’il allait lancer dès cette année un deuxième smartphone Nothing phone (2) — sur le segment haut de gamme cette fois — on a découvert ce mardi que le constructeur aurait également une nouvelle paire d’écouteurs sans fil dans ses cartons.

Si Nothing est surtout connu pour son premier smartphone, le Nothing phone (1), la marque s’est d’abord lancés avec des écouteurs sans fil intra-auriculaires, les Nothing ear (1). Ceux-ci ont eu droit à de premiers successeurs avec les Nothing ear (stick), mais, contrairement aux ear (1), il ne s’agissait alors pas d’écouteurs intra-auriculaires, mais d’écouteurs open-fit, au format ouvert et sans embouts permettant une isolation passive ou une réduction active du bruit.

Selon les informations obtenues par le leaker OnLeaks et publiées sur le site SmartPrix, Nothing s’apprêterait bel et bien à lancer les successeurs de ses tout premiers écouteurs, les Nothing ear (2). Le site a ainsi pu partager quelques éléments de sa fiche technique, mais également des visuels qui ne sont pas sans rappeler la première version.

Nothing ear (2) Nothing ear (1)

Concrètement, la deuxième mouture des écouteurs intra-auriculaire devrait être accompagnée d’un boîtier toujours carré, mais légèrement différent, avec une charnière plus large au niveau du couvercle et sans la texture façon balle de golf.

Des écouteurs au format très similaire

Les écouteurs en eux-mêmes paraissent eux aussi très similaires, mais avec quelques différences notables. C’est le cas avec le changement d’emplacement d’un microphone à l’extérieur censé probablement améliorer la qualité de la réduction de bruit active. Selon les informations d’OnLeaks, les écouteurs profiteront à nouveau d’une fonction de réduction de bruit active personnalisable et d’un mode transparent. Les écouteurs pourraient également être compatibles avec le Bluetooth multipoint. Enfin, parmi les nouveautés à prévoir, les Nothing ear (2) pourraient voir l’arrivée d’un égaliseur dans l’application pour ajuster finalement la réponse en fréquence.

Pour l’heure, on ignore encore quand Nothing compte lancer ses futurs écouteurs sans fil. Pour rappel, les Nothing ear (1) avaient été commercialisés en juillet 2021. Si l’on était tenté de parier sur un lancement estival pour leurs successeurs, il y a de bonnes chances que les écouteurs soient déjà fin prêts au lancement si des images marketing circulent si tôt dans l’année.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.