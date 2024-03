Ce nouveau smartphone à 349 euros et au design unique fait déjà de l’ombre à la concurrence

Un excellent rapport qualité-prix avec un design qui ne laisse personne indifférent, voici la promesse de Nothing avec son Nothing Phone (2a). Un smartphone à moins de 350 euros qui a tout d’un grand, disponible à la Fnac, en magasin ou à la livraison.

Si vous êtes fatigués de devoir regarder dans le catalogue des mêmes constructeurs lorsqu’il s’agit de changer de smartphone, c’est qu’il est temps d’aller chercher de la nouveauté ailleurs. C’est exactement ce que propose la marque Nothing avec son Nothing Phone (2a). Non content de présenter un produit dont le design est unique, la marque britannique lui a accordé une fiche technique qui fait pâlir les principaux acteurs du secteur. C’est à l’heure actuelle l’un des meilleurs smartphones milieu de gamme de 2024. Et on vous explique pourquoi.

Un design qui n’a rien à voir avec les autres smartphones

Avec un design qui lui donne l’air d’être sorti d’un film de science-fiction, le Nothing Phone (2a) possède une esthétique parmi les plus originales dans le petit monde du smartphone. Avec un dos en plastique partiellement recyclé, Nothing offre à son smartphone un look tout en transparence, qui procure la sensation de voir dans ses entrailles.

À cela, on ajoute l’interface lumineuse Glyph, la marque de fabrique des smartphones Nothing. Le cercle lumineux autour du module photo joue, en effet, le rôle d’indicateur pour prévenir de la réception de messages, de la fin d’un minuteur, ou de l’arrivée d’un appel. Il peut également faire office de lampe de poche.

À l’avant, le Nothing Phone (2a) profite d’un bel écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement 120 Hz adaptatif, pouvant descendre à 30 Hz si nécessaire. De quoi offrir une navigation fluide, avec une belle justesse colorimétrique.

Sa luminosité maximale permet par ailleurs d’y voir clair dans la plupart des situations, y compris lorsque le Soleil est au zénith. Sur un smartphone milieu de gamme, le Nothing Phone (2a) propose donc un écran de qualité habituellement réservé aux produits plus haut de gamme.

Nothing OS 2.5 : une interface qui ne laisse rien au hasard

Pour accompagner son très bon écran, Nothing a par ailleurs misé sur une expérience utilisateur de qualité. Avec Nothing OS 2.5, le constructeur se base sur Android 14 et offre pléthores de personnalisations bien pensées.

Outre l’absence d’applications partenaires préinstallées, Nothing OS 2.5 reprend les meilleures idées de la concurrence comme la possibilité de configurer une très large quantité de widgets : des horloges sous toutes leurs formes, des indicateurs de temps d’écran, la météo, etc. Tous ont un design particulièrement soigné.

Pour pousser la personnalisation au maximum, Nothing OS a intégré un « wallpaper studio » qui permet de générer des fonds d’écran par IA en combinant des termes prédéfinis.

Un double module photo qui vous permettra de ne rien rater

Si vous êtes cependant plus du genre à mettre vos propres photographies en fond d’écran, là encore le Nothing Phone (2a) a pensé à vous. Son double module de 50 mégapixels vous laisse basculer entre des prises au grand-angle habituel et celles permises par l’ultra grand-angle.

Surtout, il profite de la stabilisation optique (SIO) et numérique (SIE) pour s’assurer d’obtenir des images nettes, même lorsque les conditions lumineuses ne sont pas réunies.

À l’avant, les aficionados du selfie seront plus que satisfaits par le capteur 32 mégapixels et son mode portait.

Des performances qui n’ont rien à envier à la concurrence

Toutes ces fonctionnalités de personnalisation matérielle et logicielle n’ont aucun impact sur l’autonomie du Nothing Phone (2a). Mieux, il a obtenu le 2ᵉ meilleur score enregistré en 2024 par les tests d’autonomie réalisés par la rédaction de Frandroid.

Si l’on ajoute à ça une configuration généreuse de 8+128 Go ou 12+256 Go, un processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro et un RAM Booster permettant de gagner en puissance, on obtient un produit qui n’a de milieu de gamme que le prix. Il a d’ailleurs reçu la très bonne note de 8/10 de la part de la rédaction. Avec un prix de 349 euros, le Nothing Phone (2a) est disponible à la Fnac en magasin ou en livraison directement chez vous.